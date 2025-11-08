«دبي القابضة» تطلق مشروعاً مشتركاً لقيادة التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أعلنت مجموعة «دبي القابضة» الاستثمارية العالمية المتنوعة التي تمتلك استثمارات في أكثر من 30 بلداً، وشركة Palantir Technologies، الرائدة عالمياً في منصات الذكاء الاصطناعي التشغيلي، عن إبرام اتفاقية استراتيجية تقضي بتأسيس مشروع مشترك، الأول لشركة Palantir في الإمارات، تحت اسم Aither حيث تُجسّد الشراكة ثمرة تعاون تشغيلي استمر لمدة 18 شهراً، وأسفر بالفعل عن تحقيق تحول ملموس ضمن محفظة أعمال «دبي القابضة»، وستسهم الآن في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي المثبتة لتشمل القطاعات التجارية الاستراتيجية في مختلف أنحاء الإمارات.

وستكون Aither بمنزلة منصة وطنية هدفها تسريع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات ذات الأولوية في دبي، ما يسهم في تمكين كل من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من تحقيق هدف التحول على نطاق واسع.

وعن طريق الجمع بين خبرة Dubai Holding الثرية في السوق، وقدرات شركة Palantir عالمية المستوى سواء على مستوى البرمجيات أو الهندسة، فإن شركة Aither ستتمكن من ترسيخ تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات بغية تعزيز مستوى الكفاءة التشغيلية ودعم القدرة التنافسية وتوفير مصادر جديدة لتحقيق قيمة ملموسة.

وسيسهم المشروع المشترك في تعزيز المنظومة الرقمية الوطنية في الإمارات ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى تحقيق عائدات سنوية 100 مليار درهم تحت مظلة مبادرات التحول الرقمي.

وعن طريق تيسير سبل استفادة الشركات المحلية من حلول الذكاء الاصطناعي التي أثبتت تأثيراً ملموساً عبر واحدة من أكثر المحافظ تنوعاً في المنطقة، فإن شركة Aither تساعد على تعزيز طموح الدولة المتمثل في ترسيخ ريادتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي.

بالتوازي مع ذلك، ستعمل Aither على توطين القيمة الاقتصادية لتقنيات Palantir، عن طريق نقل المعرفة بغية تطوير الكفاءات الوطنية، ووضع أطر حوكمة مخصصة لتوجيه آليات تفعيل الذكاء الاصطناعي ضمن المشهد التجاري المحلي.

ينصب تركيز شركة Aither على تنفيذ مهمة واضحة ومحددة تتمثل في تقديم خدمات متميزة إلى القطاعات التجارية الاستراتيجية، بما يتماشى تماماً مع استراتيجية التحول الرقمي الوطنية وأهداف التنويع الاقتصادي.

وقال أميت كوشال: «يمثل هذا المشروع الاستراتيجي المشترك مع شركة Palantir عاملاً محورياً في مسيرة تطور الذكاء الاصطناعي في دبي، وإنجازاً مهماً يدعم مسيرة التحول الرقمي لمجموعة «دبي القابضة» ، إذ إنه يؤكد التزامنا بتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التميز التشغيلي، وفتح آفاق جديدة للنمو، وضمان استدامة أعمالنا على المدى الطويل. وبوصفنا واحدة من أكثر المجموعات الاستثمارية تنوعاً في المنطقة، يضطلع الذكاء الاصطناعي بدور متزايد الأهمية ضمن محفظتنا، إذ يسهم في رفع مستوى الكفاءة وتعزيز آليات اتخاذ قرارات أذكى وأسرع.