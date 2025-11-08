379 مليوناً أرباح «دانة غاز» أول 9 أشهر

أعلنت «دانة غاز» عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى، حيث سجّلت الشركة أرباحاً صافية 379 مليون درهم (103 ملايين دولار)، مقارنة بـ410 ملايين درهم (112 مليون دولار) بالفترة ذاتها من 2024.

وبلغت إيرادات الفترة 935 مليون درهم (255 مليون دولار)، مقارنة بمليار درهم (286 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2024، ويعزى الانخفاض في الربحية 8 % بشكل رئيسي إلى تراجع الإنتاج في مصر وانخفاض متوسط أسعار خام برنت خلال عام 2025، (71 دولاراً للبرميل مقابل 83 دولاراً في الفترة نفسها عام 2024).

وفي المقابل أسهمت الزيادة في أسعار الغاز في مصر عقب توقيع اتفاقية دمج مناطق الامتياز في تعويض هذا الانخفاض جزئياً.

وحافظ الأداء العام للشركة على قوته خلال الفترة، مدعوماً بالتميز التشغيلي المستمر في إقليم كردستان العراق والنجاح في الإنجاز المبكر لمشروع «خورمور 250» في أكتوبر 2025.

وتضيف المنشأة الجديدة قدرة معالجة للغاز تبلغ 250 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً إلى حقل «خورمور»، ما يرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للحقل بنسبة 50 % ويعزز إمكانات الإنتاج المستقبلية بشكل كبير.

ومن المتوقع أن تسهم التوسعة، عند تشغيلها بكامل طاقتها، في تعزيز إيرادات الشركة بنسبة تصل إلى 35 %، ما يمثل إضافة نوعية لإيرادات الشركة وتدفقاتها النقدية.

ويمثل هذا الإنجاز أحد أهم إنجازات البنية التحتية للطاقة التي ينفذها القطاع الخاص في العراق خلال السنوات الأخيرة، ويبرهن على قدرة «دانة غاز» على تنفيذ المشاريع المعقدة.

وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «على الرغم من بيئة أسعار النفط المنخفضة، فقد حافظت أعمالنا على مرونتها، حيث أنجز مشروع خورمور250 بنجاح ليشكل محطة رئيسية ستعزز من قدراتنا الإنتاجية وتحقق أثراً مالياً إيجابياً في السنوات المقبلة إلى جانب ذلك، يبرهن برنامجنا الاستثماري في مصر وخططنا لتطوير حقل جمجمال في إقليم كردستان على التزامنا بمشاريع التوسعة والنمو، كما نواصل تركيزنا على الحفاظ على توزيعات أرباح مستدامة لمساهمينا».