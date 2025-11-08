رائدات أعمال إماراتيات يستشرفن الفرص مع الصين

اختتم وفد من رائدات الأعمال الإماراتيات زيارته إلى العاصمة الصينية بكين، والتي هدفت إلى تعزيز قدراتهن وتوسيع آفاقهن في الأسواق العالمية. وتأتي الزيارة ضمن برنامج «رائدات الأعمال الإماراتيات:

استكشاف بيئة الأعمال في الصين»، المنعقد في إطار مبادرة «مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة»، التي أطلقها الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وخلال الزيارة، عقد الوفد لقاءات موسعة مع التحالف النسائي لرأس المال المخاطر في بكين.

حيث تعرفت الرائدات على أحدث أساليب التمويل واستراتيجيات الدعم الموجهة للمشاريع النسائية كما شمل البرنامج زيارة شركات رائدة مثل «ByteDance» و«JD Group»، حيث استمعت المشاركات إلى عروض حول أحدث الابتكارات الرقمية وأدوات التجارة الذكية.