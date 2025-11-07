شراكة بين جائزة زايد للاستدامة والاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال

أعلنت جائزة زايد للاستدامة عن شراكة استراتيجية مع الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال، لتوسيع نطاق جهودها ومبادراتها في الصين الكبرى.

وتبادل الطرفان مذكرة تفاهم تهدف إلى تحديد إطار التعاون وتعزيز الجهود المشتركة لاكتشاف المبتكرين في مجال الاستدامة وتعزيز تأثيرهم في الصين الكبرى. وتم الإعلان عن الشراكة خلال ملتقى التعاون التجاري والاقتصادي الإماراتي الصيني، الذي أقيم في معرض الصين الدولي للاستيراد 2026، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء بدولة الإمارات.

وقالت الدكتورة لمياء فواز، المدير التنفيذي لجائزة زايد للاستدامة: «تضطلع جائزة زايد للاستدامة بدور فاعل في بناء الشراكات من خلال منصتها العالمية التي تجمع بين المبدعين والمستثمرين والمجتمعات المحلية، لتسريع التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجاً. ومن منطلق إيمان دولة الإمارات بأهمية التعاون ركيزة أساسية للتقدم تسهم شراكتنا مع الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال في تعزيز التواصل مع قطاع الابتكار في الصين الكبرى، بما يمكن الحلول المحلية من الإسهام في النمو العالمي المستدام وازدهار الشعوب».

منصة للابتكار

وقال ويليام وانغ، الممثل الرئيسي للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تتمثل الصورة السائدة لمنطقة الشرق الأوسط في كونها مركزاً حيوياً لمجالات الطاقة والاستثمار، لكننا نراها منطقة خصبة للابتكار والثقافة والتأثير العالمي. ونتشرف بالإعلان عن هذه الشراكة والإسهام من خلالها في توسيع نطاق الحلول التي تعود بالنفع على المجتمعات المحلية والعالم».

وبموجب الشراكة، سيمثل الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال حلقة الوصل الرئيسية بين المبتكرين في مجال الاستدامة من الصين الكبرى وجائزة زايد للاستدامة، كما تعزز الشراكة التزام الطرفين بتطوير حلول تدعم المسؤولية البيئية والتنمية الشاملة.