باركن تواصل نجاحها مع نتائج ربع سنوية قياسية تؤكد قدراتها التشغيلية ونموها المتسارع

أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، اليوم عن نتائجها التشغيلية والمالية للربع الثالث من العام الحالي والمنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2025.

وفي تعليقه حول النتائج المالية، قال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "واصلنا تنفيذ استراتيجيتنا بانضباط وتركيز في الربع الثالث من العام، وحققنا نتائج مالية وتشغيلية استثنائية. فقد جاء ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 43% ليصل إلى 343.3 مليون درهم، مدعوماً بالتطبيق الناجح للتعرفة المرنة لمواقف المركبات، وتوسيع بصمتنا التشغيلية، واستمرار تنامي أعداد المعاملات، وتحقيق أرقام مبيعات قياسية للبطاقات الموسمية، وتحسن عوائد الرقابة. وقد ساهم هذا الأداء القوي إلى ارتفاع الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 36% لتصل إلى 199.8 مليون درهم، وزيادة صافي الدخل بنسبة 50% إلى 157.0 مليون درهم.

وعلى الصعيد الاستراتيجي، واصلنا التقدّم في مبادرات محورية، حيث وقّعنا خلال الربع عدة عقود لتنمية محفظتنا من مواقف المطورين، وتعاونّا مع شركة CAFU لإطلاق أول خدمة من نوعها في المنطقة لتزويد الوقود وغسيل المركبات عند الطلب عبر شبكة المواقف التابعة لنا، وهو إنجاز يعكس التزامنا بالابتكار وراحة المتعاملين. ونتوقع أن تُسهم هذه المبادرات بشكل ملموس في نمو إيراداتنا خلال الفترات القادمة، بما يعزّز مكانة باركن الرائدة في حلول التنقّل الذكية".

إجمالي عدد المواقف المتوفرة

بلغ إجمالي عدد مواقف المركبات في محفظة باركن ما يقارب 219.0 ألف موقف بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلة زيادة قدرها 6% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024 (207.3 ألفاً) وجاء هذا النمو مدفوعاً بالإضافات الجديدة إلى محفظتنا من مواقف المركبات العامة ومواقف المباني متعددة الطوابق مع تراجع طفيف في مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين.

مواقف المركبات العامة

ارتفع عدد مواقف المركبات العامة بواقع 12.5 ألف موقف (زيادة بنسبة 7%) إلى 192.1 ألف موقف في الفترة نفسها من عام 2025 (الربع الثالث من عام 2024: 179.6 ألفاً). وقد شهدت المنطقة C (مواقف المركبات الجانبية) الزيادة الكبرى بإضافة 7.8 آلاف موقف، في حين شهدت المنطقة D (مواقف الساحات) إضافة 4.6 آلاف موقف جديد. وخلال الفترة بين نهاية عام 2024 والربع الثالث من عام 2025، تم إضافة 8.1 آلاف موقف عام جديد.

مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين

انخفضت مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين على أساس صافٍ بمقدار 1.3 ألف (أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 5%) من 24.5 ألف موقف في الربع الثالث من عام 2024 إلى 23.2 ألف موقف في الفترة ذاتها من عام 2025. ويعزى ذلك إلى الإيقاف التدريجي المخطط لمساحات مواقف المركبات في منطقة الصفوح، والتي كانت ضمن محفظة الشركة خلال الربع الثالث من 2024، وتمت إزالتها بنهاية العام.

وبمقارنة حركة نمو مساحات مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين بين الربع الثاني من عام 2025 والربع الثالث من عام 2025، فقد أضافت الشركة 3.6 آلاف موقف في الربع الثالث من عام 2025.

مواقف المركبات العامة متعددة الطوابق

ارتفع قطاع مواقف المركبات العامة متعددة الطوابق بمقدار 0.4 ألف (بزيادة بلغت +14%)، عن 3.2 آلاف موقف في الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى 3.7 آلاف موقف في الربع الثالث من عام 2025. كما تم إعادة مبنى مواقف متعددة الطوابق في منطقة الرقة إلى العمل في يوليو 2025، مما أتاح الوصول إلى 440 موقف مركبات عامة متعددة الطوابق في الموقع الذي تم تجديده حديثاً بتقنية باركن المتطورة للدخول دون حواجز أو تذاكر.

معاملات مواقف المركبات

حافظت أعداد معاملات مواقف المركبات في الربع الثالث 2025 على قوتها بدعم من الطلب المستمر على هذه المواقف، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي القوي والتوسع السكاني المستمر، والانتعاش في أعداد السياح في دبي.

وبقي إجمالي عدد معاملات المواقف العامة عبر المحفظة مستقراً على أساس سنوي عند 30.0 مليون معاملة في الربع الثالث 2025 (مقارنة بـ 30.2 مليوناً في الربع الثالث 2024)، مع تنامي عدد المتعاملين الذين يفضلون شراء بطاقات موسمية للاستفادة من القيمة التي توفرها الأسعار غير المعدّلة. تم تسجيل ما يقارب 38% من نسبة معاملات مواقف المركبات العامة وقت الذروة (43% في الربع الثالث من عام 2024.)

ارتفعت معاملات قطاع مواقف المركبات الخاصة التابعة للمطورين بنسبة 10%، ليصل عددها إلى 3.9 ملايين معاملة في الربع الثالث من عام 2025 (مقارنة مع 3.6 ملايين معاملة في الربع الثالث من عام 2024)، وذلك على الرغم من الانخفاض الطفيف في عدد المواقف المتوفرة. وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع معدل استخدام مواقف المركبات الخاصة التابعة للمطورين. وحافظت نسبة معاملات مواقف المركبات العامة وقت الذروة على نسبتها (43% التي بقيت متطابقة مع نفس الفترة من 2024).

بالإضافة إلى ذلك، سجلت مواقف المركبات العامة متعددة الطوابق ارتفاعاً بزيادة بلغت 26% وقد بلغ 0.3 مليون معاملة في الربع الثالث من عام 2025 (مقارنة مع 0.2 مليون تم تسجيلها في لربع الثالث من عام 2024)، والذي يُعزى إلى إعادة افتتاح مواقف الرقة. ولم يطرأ أي تغيير على التعريفات في مواقف المركبات العامة متعددة الطوابق.

استخدام مواقف المركبات العامة

مع بداية الربع الثاني، وبعد تطبيق التعرفة المرنة لمواقف المركبات في أبريل 2025، استفاد المتعاملين من القيمة التي توفرها تعريفات البطاقات الموسمية الحالية، مما ساهم في تحقيق زيادة ملحوظة في عدد البطاقات الموسمية لمواقف المركبات العامة المباعة خلال الربع.

ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي معدل استخدام شبكة المواقف العامة التابعة للشركة في الربع الثالث من عام 2025 ما يقارب 21.3%، (مقارنة مع 26.4% في الربع الثالث من عام 2024). ويُعزى هذا الانخفاض بشكل جزئي إلى تحول بعض المستخدمين الذين اعتادوا شراء تذاكر يومية (لا سيما في المنطقتين B وD) إلى شراء بطاقات موسمية طويلة الأجل. ولذلك تأثرت معدلات الإشغال في المنطقتين B وD بشكل أكبر مقارنة بالمنطقتين A وC.

ووفقاً لمعدل استخدام المواقف العامة في الربع الثالث من عام 2025، بلغت مشتريات المتعاملين للبطاقات الموسمية رقماً قياسياً وصل إلى 81.0 ألف بطاقة خلال الربع، مما يمثل زيادة بنسبة 126% عن 35.8 ألف بطاقة في الربع الثالث من عام 2024.

استعانت هيئة الطرق والمواصلات بخبرات طرف ثالث لدراسة إطار البطاقات الموسمية الحالي، بما في ذلك التعرفة والتسعير. وبمجرد اكتمال الدراسة، قد توصي الهيئة بإدخال تعديلات على هيكل البطاقات الموسمية لمعالجة التفاوتات السعرية الحالية وضمان مواءمة أفضل مع طرق التعرفة المرنة التي تم تطبيقها مطلع هذا العام.

الغرامات

ارتفع إجمالي عدد الغرامات الصادرة في الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 63%، ليصل إلى 682 ألف غرامة مقارنةً بـ 418 ألف غرامة في الفترة نفسها من عام 2024. ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة النشاط العام للمتعاملين، وتوسّع محفظة المواقف، والتحسينات التكنولوجية في إطار الرقابة التي تمت في النصف الثاني من 2024.

كما ساهم التوسّع في أسطول مركبات الرقابة الذكية –الذي بلغ 27 مركبة بنهاية 2024– بدور محوري في تعزيز فاعلية الرقابة، بالإضافة إلى تعيين 27 سائقاً لتشغيل هذا الأسطول اعتباراً من فبراير 2025، ما أتاح إعادة توزيع المفتشين الميدانيين على المهام الإشرافية والميدانية.

وتمثّل غرامات المواقف العامة 82% من إجمالي غرامات الربع الثالث من 2025، حيث شهدت زيادة سنوية بنسبة 58% لتبلغ 560 ألف غرامة، مقارنة بـ 355 ألفاً في الربع الثالث من 2024.

وقامت فرق الرقابة الميدانية خلال الربع الثالث من 2025، بمسح 9.8 ملايين لوحة مركبة، بزيادة نسبتها 107% مقارنة بالربع نفسه من عام 2024 (بفارق 4.7 ملايين لوحة)، ويعود ذلك إلى إعادة تحصيص الموارد بشكل مبني على البيانات، وإعادة توجيه المراقبين نحو المواقف في مناطق الطلب المرتفع، خصوصاً في ساعات الذروة، لزيادة التغطية الرقابية. كما تحسّن الأداء خلال أشهر الصيف مقارنة بالفترة نفسها من 2024، بدعم مبادرة جديدة تسعى لتمكين حركة المفتشين وتعزيز سلامتهم في درجات الحرارة الشديدة، وضمان استمرارية العمليات الإشرافية ورفع سوية الأداء.

وفي سبتمبر 2025، تم توظيف 31 سائقاً إضافياً لتشغيل مركبات الرقابة الذكية، ما أتاح إمكانية نقل المفتشين الذين كانوا يقودون هذه المركبات إلى أدوار ميدانية وإشرافية، وزاد الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمفتشين. وخلال الربع الثالث 2025، نفذ أسطول مركبات الرقابة الذكية مسحاً لـ 15.4 مليون لوحة مركبة، بزيادة بلغت 169% مقارنة بـ 5.7 ملايين لوحة في الفترة نفسها من عام 2024.

الأداء المالي للربع الثالث من عام 2025

إجمالي الإيرادات

ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 43% ليسجل رقماً قياسياً ربع سنوي قدره 343.3 مليون درهم (مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024 حيث بلغ 239.2 مليون درهم)، مع زيادات ملحوظة في إيرادات مواقف المركبات العامة، ورسوم إصدار البطاقات والتصاريح الموسمية، والغرامات.

وبحلول نهاية الربع الثالث 2025، شكّلت إيرادات مواقف المطورين والغرامات التي تُعفى باركن من دفع رسوم امتياز عليها 37% من إجمالي الإيرادات (مقارنة بـ 35% في الربع الثالث 2024).

وارتفعت إيرادات مواقف المركبات العامة بنسبة 30% لتصل إلى 135.0 مليون درهم (مقارنة بـ 103.7 ملايين درهم في الربع الثالث 2024)، مدعومة بارتفاع متوسط التعرفة المرجحة بالساعة إلى 3.03 دراهم (مقارنة بـ 2.01 درهم في الربع الثالث 2024). وخلال الربع الثالث من عام 2025، بلغت الإيرادات المحققة خلال ساعات الذروة 74.4 مليون درهم، أي ما يعادل 55% من إجمالي إيرادات مواقف المركبات العامة، مقارنةً بـ 49.1 مليون درهم، أو ما يعادل 47% في الربع الثالث من عام 2024.

كما زادت إيرادات مواقف المناطق التابعة للمطورين بنسبة 28% لتصل إلى 23.5 مليون درهم خلال هذا الربع (مقارنة بـ 18.3 مليون درهم في الربع الثالث 2024)، بفضل ارتفاع أحجام المعاملات وتحسن معدلات الاستخدام والتطبيق الناجح للتعرفة المرنة لمواقف المركبات عبر ما يقارب 6 آلاف موقف تابع للمطورين. وارتفع متوسط الإيرادات لكل واحد من مواقف المناطق التابعة للمطورين بنسبة 40% من 758 درهماً في الربع الثالث 2024 إلى 1062 درهماً في الربع الثالث من عام 2025.

من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات التصاريح والبطاقات الموسمية بنسبة 57% لتصل إلى 59.9 مليون درهم، وذلك بفضل العدد القياسي للبطاقات الموسمية المباعة خلال تلك الفترة (مقارنة بـ 38.3 مليون درهم في الربع الثالث 2024).

أما بالنسبة للإيرادات الناتجة عن الغرامات، فقد ارتفعت بنسبة 59% إلى 103.0 ملايين درهم في الربع الثالث من عام 2025 (مقارنةً بـ 64.9 مليون درهم في الربع الثالث 2024). وقد بلغ إجمالي معدل تحصيل الغرامات 85% خلال الربع (مقارنة بـ 85% في الربع الثالث 2024).

مصاريف رسوم الامتياز

بموجب عقد الامتياز المبرم مع هيئة الطرق والمواصلات، تدفع شركة باركن رسوم امتياز متغيرة للهيئة على إجمالي إيرادات الشركة باستثناء تلك الناجمة عن الغرامات ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، مع سقف أقصى قدره 27.5%.

أدى تطبيق تعرفة المرنة للمركبات اعتبارًا من أبريل 2025 إلى تغيير كبير في متوسط التعرفة المرجحة لمواقف المركبات العامة. ووفقاً للمناقشات الجارية مع هيئة الطرق والمواصلات، قامت شركة باركن بتطبيق رسوم امتياز مخصصة بمتوسط مركّب قدره 27.1% على إيرادات الامتياز ذات الصلة للربعين الثاني والثالث من عام 2025. وحسب تلك المناقشات ومع التوقعات في استكمالها، خصصت الشركة 28.9 مليون درهم إماراتي للربع الثاني والثالث من عام 2025، ما يعكس الزيادة المحتملة في رسوم الامتياز المتغيرة المطبقة على مصادر الإيرادات ذات الصلة، حسب أفضل التقدير المتوفرة حالياً.

وبلغت رسوم الامتياز المتغيرة 61.0 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من 2025، (مقارنة بـ 30.2 مليون درهم في الربع الثالث من 2024). ويعزى ارتفاع رسوم الامتياز إلى نمو إيرادات القطاعات الأساسية، مثل المواقف العامة (بما فيها مواقف المباني متعددة الطوابق) وإصدار البطاقات الموسمية.

تكاليف الموظفين

بلغت مصاريف مزايا الموظفين 33.8 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2025، عقب وصول إجمالي عدد الموظفين إلى 354 موظفاً، مقارنةً بـ 30.7 مليون درهم و326 موظفاً في نهاية الربع الثالث من عام 2024. كما ستواصل الشركة عملية التوظيف خلال عام 2025 لتعزيز قدراتها الداخلية.

الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء

ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 36% في الربع الثالث من عام 2025 لتصل إلى 199.8 مليون درهم ( مقارنةً بـ 146.8 مليون درهم في الربع الثالث 2024)، مع هامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء قدره 58% (مقارنةً بـ 61% في الربع الثالث 2024)، ويعزى الانخفاض الطفيف في هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل رئيسي إلى ارتفاع رسوم الامتياز، وتكاليف الموظفين، وبعض النفقات الأخرى، بما في ذلك الرسوم المهنية، ونفقات الإعلان والتسويق، وتكنولوجيا المعلومات.

صافي الربح

ارتفع صافي الربح بنسبة 50% ليصل إلى 157.0 مليون درهم خلال الربع الثالث من 2025 (مقارنة بـ 104.7 ملايين درهم في الربع الثالث من عام 2024). ويعزى هذا النمو في صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات، وانخفاض تكاليف الاستهلاك والتمويل، مقابل ارتفاع الضرائب.

التدفق النقدي الحر والتحويل النقدي

وصلت نسبة التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية بنهاية الربع الثالث 2025، إلى 433.4 مليون درهم، مقابل 211.6 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024. بالإضافة إلى مستحقاتها الحالية، تواصل الشركة التركيز على تحصيل مستحقاتها من الفترات السابقة والمُحوّلة إلى باركن. وخلال الربع الثالث من عام 2025، بلغ معدل التحويل النقدي 99%، بفضل أداء الإيرادات القوي، ونموذج الأعمال قليل النفقات الرأسمالية.

التمويل

خلال الربع الأول من عام 2024، أبرمت باركن اتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني للحصول على تسهيلات ائتمانية غير مضمونة بقيمة 1.2 مليار درهم. وهي تتضمن تسهيلات تمويل مرابحة لمدة 5 سنوات بقيمة 1.1 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية متجددة بالمرابحة بقيمة 100 مليون درهم إماراتي. ويتم تحديد فائدة كلّ من التسهيلين بمعدل إيبور لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى هامش بنسبة 0.80% سنوياً. وفي نهاية الربع الثالث 2025، بلغ صافي ديون باركن 577.3 مليون درهم. وبالإضافة إلى تسهيلات المرابحة الائتمانية المتجددة التي لم تُسحب بعد بالكامل، تمتلك الشركة سيولة متاحة قدرها 654.8 مليون درهم.

توقعات السنة المالية 2025

تم تطبيق التوجيهات السنوية في فبراير 2025. وفيما يلي التوجيهات التي تتضمن تعديلات على إيرادات التنفيذ، مما يؤكد استمرار قوة العمليات التشغيلية:

إيرادات المواقف العامة

من المتوقع أن يُسهم تطبيق نظام التعرفة المرنة على محفظة المواقف العامة التابعة للشركة في تعزيز الإيرادات بشكل ملحوظ. وتشير التقديرات إلى أن إيرادات قطاع المواقف العامة ستتراوح بين 520 إلى 550 مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية 2025، مقارنةً بـ 404.6 ملايين درهم في عام 2024.

إيرادات الغرامات

يُتوقع أن يواصل نظام الرقابة وتطبيق الغرامات التابع لشركة "باركن" في تحقيق أداء عالي، حيث يُقدّر أن تتراوح إيرادات الغرامات بين 360 إلى 390 مليون درهم في 2025، مقارنةً بـ 249.1 مليون درهم في 2024، وارتفاع عن النسبة السابقة والتي تراوحت بين 275 و305 ملايين درهم إماراتي.