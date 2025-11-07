المؤتمر التقني التاسع للشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية – الشرق الأوسط في دبي يسلّط الضوء على أساليب البناء الحديثة

تصدّر الابتكارِ والاستدامةِ والتعاونِ العابرِ للحدود أجندةَ «المؤتمرِ التقني التاسع» الذي نظمته الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية – الشرق الأوسط (CSCEC ME) بالشراكة مع جمعية المهندسين بدولة الامارات العربية المتحدة يوم 30 أكتوبر 2025. وجاء المؤتمر هذا العام تحت شعار «استعراض أساليب البناء الحديثة الثورية لإعادة تشكيل مستقبل قطاع التشييد»، مسلِّطًا الضوء على التحوّل نحو الأنظمة المعيارية سابقه التجهيز ودورها في رفع كفاءة المشاريع وتقصير مدّتها الزمنية وتحسين جودة المنتج النهائي، مع تأكيدٍ على تعميق الشراكة الصينية–العربية في منظومة التشييد.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكّد سانشوان تيان ، رئيس CSCEC ME، حصول نظام البناء المتكامل المعياري (MIC) التابع للشركة على اعتماد المبدأى من بلدية دبي، موضحًا أن هذا الاعتماد يشكّل محطةً محورية تمهّد لتسريع تطبيق التقنيات المعيارية في مشاريع الإسكان والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية العامة. وبيّن أنّ هذا الإنجاز يعزّز اتساق الجودة ويرفع معدّلات السلامة ويستجيب في الوقت نفسه لطلبات السوق على أساليب بناء أسرع وأكثر ذكاءً واستدامة. وقال: «يمثّل هذا الاعتماد خطوةً مهمةً لفريقنا وللمنظومة الإقليمية بأكملها؛ وقد تحقق بفضل التعاون العميق، والاختبارات الصارمة، والرؤية المشتركة لتحديث طرق البناء».

استقطب المؤتمر، الممتد ليوم واحد، أكثر من 300 مشارك من الجهات الحكومية والمطوّرين وشركات الاستشارات والمقاولات والجامعات وبيوت الخبرة، بما يرسّخ مكانته كمنصةٍ تقنيةٍ رائدةٍ في الخليج. وحضرت الفعالية سعادة القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي أو بوكيان، التي أشادت بريادة دبي منصةً عالمية للابتكار، وبإسهامات CSCEC ME في نشر أساليب البناء الحديثة. كما أكّد قادة الصناعة المشاركون أنّ التحول إلى التصنيع خارج الموقع والاعتماد على خطوط إنتاج معيارية مع التركيب داخل الموقع بات خيارًا عمليًا لتسريع تسليم المشاريع الكبرى من دون التفريط بمعايير الجودة والسلامة.

وتناول برنامج المؤتمر محاور متخصصة شملت: التصميم للمنهجية المعيارية، والتكامل بين نمذجة معلومات البناء (BIM) والتوائم الرقمية وسلاسل التوريد، والاختبارات والاعتمادات، ودمج الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتحكم بالجودة، وحلول خفض الانبعاثات الكربونية عبر دورة الحياة (مواد أقل، هدر أدنى، تشغيل أكفأ)، إلى جانب استعراض أدوات التحكّم في المخاطر، وأنظمة التتبّع والشفافية، وبوابات ضمان الجودة في المصانع والمواقع. واشتمل اليوم على سبعة عروض تقنية قدّمها خبراء مختصون، وندوتين نقاشيتين جمعتا ممثلين عن الجهات التنظيمية والمطورين والمقاولين والجامعات.

بالاستناد إلى مبادرة الشركة «منازل عالية الجودة»، استعرض المتحدثون دراسات من مشاريع عالمية في الإسكان، المستشفيات، الفصول الدراسية، والبنى التحتية، موضحين كيف تُسهم الوحدات مسبقة الصنع القياسية في تعزيز الجودة، تقليل الأعمال التصحيحية، وتخفيف الازدحام في مواقع العمل، مما يرفع الإنتاجية ويحسّن تجربة المستخدم النهائي. كما تم عرض نماذج لحلول البناء المعياري (MIC) القابلة للتوسّع، مع توضيح آليات توحيد الواجهات ومرونة التشكيلات المعمارية، ومواءمة الأنظمة المعيارية مع الأكواد المحلية ومتطلبات الجهات التنظيمية في دولة الإمارات. وشارك نخبة من قادة الفكر الصناعي والأكاديميين من مؤسسات مرموقة مثل جمعية المهندسين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بلدية دبي، مجموعة الإمارات للبيئة، مجموعة وصل، جامعة برمنغهام، وشركات صينية CSCEC للأبحاث والحياد الكربوني، CSCEC هايولنغ،CSCEC الدولية المحدودة في تقديم رؤاهم حول كيفية إعادة تشكيل المعايير العالمية للبناء من خلال تقنيات البناء المعياري.

وفي محطةٍ بارزة ضمن الفعاليات، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين CSCEC ME وجمعية المهندسين بدولة الامارات العربية المتحدة، وقّعتها الشيخة الدكتورة نهلة القاسمي، نائب رئيس الجمعية، مع المهندس منصور فريد، كبير مهندسي CSCEC ME، إيذانًا بمرحلةٍ جديدةٍ من التعاون في البحث والابتكار وتطوير الكفاءات وبناء القدرات. ووصف المهندس عبدالله يوسف العلي، رئيس جمعية المهندسين بدولة الامارات العربية المتحدة، هذه الشراكة بأنها «خطوة مهمة لتبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات الهندسية»، مشيدًا بدور CSCEC ME في توطين تقنيات البناء الحديثة وتوجيه مسار التطوير المستقبلي.

وحضر البند الاستراتيجي للاستدامة بقوة في مختلف الجلسات. فقد أكدت السيدة حبيبة المرعشي، رئيسة ومؤسِّسة مجموعة الإمارات للبيئة (EEG) – وهي من المتابعين للمؤتمر منذ انطلاقته – أن الفعالية تحوّلت من منصة ترصد التوجهات إلى قوةٍ دافعةٍ للتغيير، مع تصاعد الالتزام سنويًا بخفض البصمة الكربونية، وتحسين كفاءة المواد، ودمج مبادئ الاقتصاد الدائري، وتبنّي مؤشرات أداء لقياس الأثر البيئي منذ التصميم وحتى التشغيل والصيانة. كما شدّدت النقاشات على أهمية وثائق الإفصاح البيئي للمنتجات، وممارسات الشراء المستدام، والتحوّل إلى إسمنت وخرسانة منخفضي الانبعاثات حيثما أمكن.

وقد ضمّ المؤتمر ممثلين عن جهات رائدة في القطاع، منها: بلدية دبي، إعمار العقارية، دبي القابضة للعقارات، داماك العقارية، مجموعة وصل، الدار العقارية، إكسبو سيتي دبي، استثمارات مركز دبي المالي العالمي، مجموعة ميس، المجلس الدولي للأكواد (ICC)، المعهد الملكي للبناء (CIOB)، معهد الخرسانة الأمريكي (ACI)، وCPG الدولية. هذا التنوع في الحضور عكس حرص الأطراف الفاعلة في القطاع على مواكبة أحدث الممارسات واستكشاف الفرص الجديدة في البناء المعياري.

وعلى مستوى التطبيق، شدّد المتحدثون على أن نجاح الانظمه المعيارية لا يتوقف على التقنية وحدها، بل يتطلّب حوكمةً واضحة، وسلاسل توريد موثوقة، واتفاقياتٍ معياريةً مع موردي المواد والمكوّنات، وأنظمةً رقميةً لربط التصميم بالتصنيع والتركيب، مع إدارة تغيير فعّالة تُراعي دور الاستشاريين والمقاولين والجهات المنظمة. وأُبرزت أهمية بناء قدرات الكوادر المحلية عبر برامج تدريب وشهادات اعتماد مهنية، وتوحيد المصطلحات الفنية عربيًا وإنجليزيًا لضمان سلاسة التنسيق بين جميع الأطراف.

ومنذ انطلاقته كمنصةٍ داخليةٍ صغيرة لتبادل الخبرات، بات المؤتمر التقني السنوي لـ CSCEC ME من أبرز المنابر المتخصصة في صناعة البناء بالخليج على مدى تسع سنوات. ويعكس هذا التطور مهمة الشركة الأوسع تحت شعارها «نرتقي بالبناء» – لرفع معايير التشييد، وتمكين الكفاءات المحلية، والإسهام في التنمية الحضرية المستدامة – مع حضورٍ متنامٍ للشركة في مشاريع البناء المتقدم المتلاءم مع البيئة المحلية، واندماجٍ أعمق في منظومات البحث والتطوير والتحالفات المهنية.

ومع اختتام أعمال المؤتمر، جدّد المشاركون التزامهم بتوسيع نطاق التعاون وتسريع التحوّل نحو أساليب بناء حديثة ومستدامة. وأكدت CSCEC ME التزامها بمهمتين متوازيتين: أن تكون سفيرًا عالميًا للتميّز الهندسي الصيني، وشريكًا موثوقًا في مسيرة الابتكار في دولة الإمارات؛ عبر تعظيم توظيف MIC في المشاريع العامة والخاصة، وإطلاق مبادراتٍ مشتركةٍ للبحث والتطوير، وتوسيع برامج التدريب والاعتماد المهني، والعمل على ملفاتٍ مشتركةٍ مع الجهات التنظيمية لتسهيل تبنّي الحلول المعيارية على نطاقٍ أوسع.

وختم تيان سانشوان قائلًا: «إن الجهود الجماعية لجميع الأطراف – من مهندسين ومطوّرين وصنّاع قرار وأكاديميين – لا تبني مجرد منشآت، بل ترسم رؤيةً مشتركةً للتقدّم. ومعًا نعيد تعريف مستقبل البناء في الشرق الأوسط، ونحوّل الأساليب الحديثة الثورية من طموحٍ تقني إلى معايير عملٍ راسخة تُحدث أثرًا ملموسًا في جودة الحياة واستدامة المدن»