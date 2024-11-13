جهاز أبوظبي للاستثمار يشتري حصة في «كليك»

أعلنت شركة «توما برافو»، في مجال الاستثمار في البرمجيات، عن توقيع اتفاقية لبيع حصة أقلية كبيرة في شركة «كليك» في مجال تكامل البيانات وجودة البيانات والتحليلات ومنصة الذكاء الاصطناعي، إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار.

وكجزء من شروط الصفقة، ستبقى شركة توما برافو المساهم الأكبر وستقوم أيضاً بضخ استثمار رأسمالي جديد في الشركة. ومن المتوقع أن ينضم مستثمرين آخرين إلى هذه الصفقة إلى جانب جهاز أبوظبي للاستثمار وتوما برافو. وستعزز هذه الصفقة من ريادة شركة «كليك» في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي عبر منصة مرنة.

ومنذ تحويلها إلى شركة خاصة، تعاونت «توما برافو» مع الفريق القيادي لشركة «كليك» على تسريع نمو الشركة وذلك من خلال إجراء 14 عملية استحواذ استراتيجية واستثمار بكثافة في عمليات البحث والتطوير.

تقدم شركة «كليك» حلولها للعملاء عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة والقطاع العام. تمكّن هذه الحلول المؤسسات من تجميع البيانات، فهمها، الوثوق بها، تحليلها، واتخاذ القرارات المدروسة بناءً على نتائجها.

ومن المتوقع إتمامها في الربع الأول من عام 2025.