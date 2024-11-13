سعود بن صقر: دعم نمو قطاع الأعمال ركيزة أساسية للازدهار

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة أن دعم نمو قطاع الأعمال في إمارة رأس الخيمة، وتعزيز تنافسيته العالمية، يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الإمارة الرامية إلى مواصلة مسيرة الرخاء والازدهار، وضمان مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال حضور سموه أمس، ملتقى «مجموعة أعمال رأس الخيمة» الذي عقد في فندق ومنتجع موفنبيك جزيرة المرجان، بحضور رجال أعمال، ومستثمرين، ومديري شركات، ورواد أعمال في إمارة رأس الخيمة.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بمجموعة أعمال رأس الخيمة، ودورها في دعم المسيرة الاقتصادية الناجحة لرأس الخيمة ورؤيتها المستقبلية الطموحة لترسيخ مكانة الإمارة المتنامية وجهة رائدة عالمياً للأعمال، والعيش، والاستثمار.

وأكد سموه أن الشراكات الاقتصادية المثمرة بين مجتمع الأعمال تعزز من فرص النمو، وتسهم في تحقيق النجاح سواء للشركات الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة.

وأشار سموه إلى أن رأس الخيمة بفضل جاذبيتها الاستثمارية، وبيئتها التشريعية والتكنولوجية المتقدمة، وقوة ومرونة اقتصادها المتنوع، توفر بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وتدعم البرامج والملتقيات الاقتصادية التي تجمع أصحاب ورواد الأعمال لما توفره من فرص للتواصل والنمو المشترك، وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين مجتمع الأعمال في الإمارة.

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الملتقى، الأحاديث مع عدد من رجال الأعمال، والمستثمرين، واطلع على مشاريعهم الاقتصادية، واستمع إلى قصص نجاح مشاريعهم التجارية، وخططهم القادمة لتوسيع نطاق أعمالهم.

ويهدف ملتقى «مجموعة أعمال رأس الخيمة» الذي يحتفي بمرور 5 سنوات على تأسيس المجموعة، إلى تسليط الضوء على أبرز تجارب وإنجازات أصحاب الأعمال، وتبادل الخبرات، وبناء العلاقات، واستعراض قصص نجاح تأسيس المشاريع التجارية والشركات الناشئة في إمارة رأس الخيمة.

من جانبهم عبر أصحاب الأعمال، عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على دعمه لقطاع الأعمال في الإمارة، وتوفير كافة مقومات نمو وازدهار المشاريع الاقتصادية، مؤكدين أن رأس الخيمة تعد حاضنة لرواد الأعمال، وداعمة للمشاريع والأفكار الريادية والإبداعية.