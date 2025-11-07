"دبي الصناعية" تحتضن مركزاً متكاملاً للتنقل والطاقة الخضراء باستثمار 300 مليون درهم

أعلنت مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة "ليجند" القابضة، تستثمر بموجبها الأخيرة 300 مليون درهم لإنشاء مركز متكامل لحلول التنقّل والطاقة الخضراء، يمتد على مساحة تتجاوز مليون قدم مربعة، ويبدأ تشغيله في عام 2027.

وينظر إلى المشروع كخطوة إستراتيجية تهدف لدعم التحول نحو التصنيع المستدام وتعزيز قدرات سلسلة توريد السيارات، بما يتماشى مع مستهدفات "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية "D33".

وسيضم المركز خطوطا لتجميع الدراجات النارية الكهربائية وغير الكهربائية، ومرافق لتقديم حلول شحن السيارات الكهربائية وخدمات ما بعد البيع، مع الاعتماد على أنظمة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، إن المشروع يجسّد الثقة المتنامية في بنية مدينة دبي الصناعية التحتية وموقعها الإستراتيجي، مؤكدا أن المركز الجديد سيسهم في دعم منظومة التنقل المستدام ويعزز الابتكار في مجال تصنيع المركبات والطاقة النظيفة.

وتعد مدينة دبي الصناعية موطنا لأكثر من 1100 شركة و350 مصنعا تعمل في قطاعات حيوية متنوعة، وتوفّر منظومة متكاملة تشمل الأراضي الصناعية ومرافق التخزين والخدمات اللوجستية، مما يجعلها ركيزة أساسية في دعم نمو قطاع التصنيع في دبي ودولة الإمارات منذ أكثر من عقدين.