913.8 مليون درهم إيرادات «يلا» بارتفاع 4.5 %

أعلنت مجموعة «يلا المحدودة» عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2024 المنتهي في 30 سبتمبر.

وحققت «يلا» ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 4.4 % لتصل إلى 326.5 مليون درهم (88.9 مليون دولار)، مقارنة بـ 312.9 مليون درهم (85.2 مليون دولار) في الربع نفسه من العام الماضي، ما يعكس نمواً مطرداً في أعمال الشركة.

وبذلك يرتفع إجمالي إيرادات «يلا» في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 913.8 مليون درهم (248.8 مليون دولار)، بزيادة قدرها 4.6 % مقارنة بـ 873.9 مليون درهم (237.9 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2023.

كما أعلنت المجموعة عن تحقيق صافي دخل بلغ 144.0 مليون درهم (39.2 مليون دولار) في الربع الثالث، بزيادة 11.2 % عن الربع الثالث من عام 2023، حيث بلغ 129.2 مليون درهم (35.2 مليون دولار)، في حين حافظت الشركة على ارتفاع نسبة هامش الربح الصافي عند مستوى 44.1 %، ما يعكس قدرتها القوية على تحقيق الدخل وضبط النفقات.

وخلال الربع الثالث أيضاً ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 14.5 % إلى 40.2 مليوناً مقارنة بــ35.2 مليون خلال الربع الثالث من العام الماضي. كما شهدت الشركة ارتفاع أعداد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 12.0 % إلى 12.6 مليون مستخدم مقارنة بـ 11.2 مليون مستخدم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا»: «يسرنا الإعلان عن أداء استثنائي خلال الربع الثالث من عام 2024، والذي مكننا من تحقيق أعلى الإيرادات في مسيرتنا حتى الآن، وهو ما انعكس على زيادة ملحوظة في معدل الربحية.

ويعزى هذا الأداء المميز إلى التزامنا الراسخ بتعزيز قدراتنا في توطين منصاتنا لتتلاءم مع الثقافات المحلية، بالإضافة إلى مواصلة العمل على إطلاق ميزات جديدة في منصات الألعاب، وتنظيم فعاليات تتماشى مع احتياجات المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الصعيدين الاجتماعي والترفيهي».

من جانبه أشاد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة «يلا» بالنتائج المالية القوية، التي حققتها الشركة، حيث قال: «لقد حققنا أداء استثنائياً في الربع الثالث من هذا العام، ما نتج عنه نمو استثنائي في قاعدة المستخدمين، وتحسن كبير في أداء منتجاتنا.

فقد ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهرياً، ليصل إلى 40.2 مليون مستخدم، مما يعكس فعالية استراتيجياتنا المتبعة لاستقطاب المستخدمين، وتركيزنا على الارتقاء بتجربة المستخدم. سعداء بهذا الأداء المبهر، وخصيصاً بالإيرادات القياسية التي حققتها ألعاب «يلا لودو» و«101 أوكي يلا»، ونتطلع إلى توسيع نطاق هذا النجاح ليشمل مختلف منتجاتنا ومنصاتنا».