«دو» تحصل على علامة غرفة دبي للممارسات البيئية والاجتماعية

حصلت شركة «دو»، على علامة غرفة تجارة دبي «ESG» المرموقة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك تقديراً لالتزامها باتباع أعلى المعايير في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتم منح «دو» علامة «ESG» لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، بهدف تقدير جهودها المبذولة لتعزيز النمو المستدام.

وصرح عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي في «دو»، أن «شركة (دو) ملتزمة تماماً باتباع أفضل المعايير المحلية والعالمية، في إطار نهجها المتكامل لتطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والذي يتجاوز حدود عملياتها التشغيلية، ليشمل كل الجهود للحفاظ على البيئة، وتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، والحوكمة الأخلاقية.

كما أن مبادراتنا في هذا الإطار لا تتعلق فقط بمواجهة التحديات البيئية والمناخية، لكنها تمتد إلى تعزيز الرفاه الاجتماعي لكوادرنا البشرية، والتفاعل الإيجابي مع مجتمعاتنا، والالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية.

ولذلك فإن الحصول على علامة (ESG) يمثل إنجازاً مهماً في مسيرتنا نحو مستقبل مستدام يتناغم تماماً مع الأهداف الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مكانتها الرائدة بين مصاف دول العالم في مجال الاستدامة».