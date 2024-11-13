انطلاق معرض «ميهاس@دبي» لتعزيز التجارة الحلال عالمياً

انطلقت أمس فعاليات معرض «ميهاس@دبي»، إحدى أكبر الفعاليات العالمية للتجارة الحلال، بمشاركة 125 شركة ماليزية، ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك على هامش معرض الشرق الأوسط للأغذية العضوية والطبيعية.

وأشار داتوك محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية «ماتريد»، إلى أن موقع الإمارات الاستراتيجي يمكن الشركات الماليزية من الوصول إلى أسواق رئيسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، بهدف تحقيق مبيعات بقيمة 250 مليون دولار خلال هذا الحدث. وأضاف أن هذا يأتي بعد نجاح معرض «ميهاس كوالالمبور» في تحقيق مبيعات تجاوزت مليار دولار في سبتمبر الماضي.

ويضم المعرض برنامجاً دولياً للتوريد، يجمع 120 مشترياً من مختلف الدول، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الفرص الاستثمارية في قطاع المنتجات الحلال. ويشمل المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات مثل الأغذية، والتمويل الإسلامي، والسياحة الحلال، والخدمات اللوجستية الرقمية.

يأتي انعقاد هذا الحدث في ظل توقعات بارتفاع حجم اقتصاد الحلال العالمي إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، يسهم الشرق الأوسط وحده بأكثر من 200 مليار دولار منها ما يمثل نحو 10 % من إجمالي حجم السوق.

وقال داتو سيري ريزالمريكان ناينا مريكان، رئيس مجلس إدارة «ماتريد»، إن معرض «ميهاس@دبي» يعد الأول خارج ماليزيا ما يعكس التزام بلاده بتعزيز مكانتها وجهة رائدة في صناعة الحلال.