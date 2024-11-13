تطبيقات التمويل اللامركزي والعملات الرقمية خلال قمة AIM للاستثمار

تبحث قمة AIM للاستثمار 2025 الاتجاه الناشئ والمتسارع نحو بناء تطبيقات التمويل اللامركزي «DeFi»، واستخدام العملات الرقمية والأصول المشفرة، ودورها في تحويل النظام البيئي المالي التقليدي، من خلال نهج شامل يتمتع بالشفافية، وسهولة الوصول، ويعتمد على الابتكارات المالية الرقمية. يأتي ذلك خلال فعاليات دورتها الـ 14، والتي من المقرر عقدها في أبوظبي خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل.

وسيتم تنظيم فعاليات الدورة الـ 14 من قمة AIM للاستثمار، تحت شعار «خريطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 25,000 شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم.

ويسلط محور مستقبل التمويل أحد أبرز محاور القمة لعام 2025، تحت شعار «التكيف والتبني: خريطة الطريق نحو التحول الرقمي المستدام في القطاع المالي»، الضوء على تطور مشهد التمويل اللامركزي «DeFi»، بما يتماشى مع الاتجاهات الأوسع في القطاع المالي.

ويؤكد أهمية الابتكار والتكيف، من خلال جمع المهنيين وأصحاب المصلحة في قطاع التمويل، لتبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات في الابتكارات المالية مثل «DeFi»، من أجل مستقبل أفضل في التمويل العالمي.

وتشير التقارير إلى أن سوق التمويل اللامركزي «DeFi» مهيأ لنمو ملحوظ، حيث يُتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب (يصل إلى 46 % بين عامي 2023 و2030، مع ارتفاع القيمة الإجمالية المقفلة «TVL» إلى نحو 97 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 81 %.

وفي نظام DeFi، الذي يقوم على تقنية البلوك تشين، تتم المعاملات دون تدخل من المؤسسات المالية المركزية، وتدار من خلال عقود ذكية مصممة تلقائيًا لتنفيذ التعليمات بدقة، ما يعزز الشفافية والأمان.

انطلق DeFi حين قدم فيتاليك بوتيرين في عام 2013 مفهوم العقود الذكية، موسعاً إمكانيات العملات الرقمية إلى ما هو أبعد من المعاملات التقليدية، ليصبح حركة تمويل لامركزي تتصدر الآن بحصة سوقية تبلغ 54 %.

وبدأ إصدار إيثريوم الأول باستخدام نموذج إثبات العمل (PoW) المعروف باستهلاكه الكبير للطاقة. ومع إطلاق النسخة المحسنة، إيثريوم 2.0، تراجعت الانبعاثات بنسبة 99.9 %.

ويقدم DeFi نهجاً جديداً للتعاملات المالية، حيث يلغي الحاجة إلى الوسطاء، ما يخفض التكاليف، ويجعل الخدمات المالية متاحة للجميع. كما يتيح DeFi المعاملات المباشرة على سلاسل الكتل العامة، محققاً شفافية أكبر ومرونة جغرافية، حيث يمكن للمستخدمين من مختلف أنحاء العالم المشاركة بسهولة في سوق مالية عالمية موحدة.