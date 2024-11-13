إريك ترامب يشارك بمؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط في أبوظبي

أعلن القائمون على مؤتمر بتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن انضمام إريك ترامب كمتحدث رئيسي في الحدث، الذي ينعقد يومي 9 و10 ديسمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.

ويعكس هذا الإعلان الأهمية المتزايدة للمؤتمر، بفضل ما يمتلك إريك ترامب من خبرة واسعة في هذا المجال، بما يعزز مسيرة تبني البتكوين المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي أعقاب مشاركة دونالد ج. ترامب في مؤتمر بتكوين 2024 في ناشفيل، خلال يوليو الماضي، باتت عائلة ترامب تقدم دعماً ملحوظاً للعملات الرقمية كأداة استراتيجية لمواجهة التضخم في الولايات المتحدة.

وتشكل مشاركة إريك ترامب في مؤتمر بتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 محطة مهمة لهذا الحدث، الذي يجمع تحت مظلته كبار الخبراء في عالم الأعمال، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة أبوظبي المتنامية كمركز رئيسي في اقتصاد البتكوين العالم.

وباعتباره شخصية ذات حضور بارز في مجالي السياسة والأعمال من المتوقع أن تستقطب مشاركة إريك ترامب اهتماماً واسعاً من وسائل الإعلام العالمية، وكبار قادة الأعمال.

حيث تنسجم رؤاه الاستراتيجية مع توجهات المؤتمر الرامية إلى استكشاف دور البتكوين في تشكيل مستقبل القطاع المالي في المنطقة. وتعد دولة الإمارات في موقع استراتيجي يؤهلها لقيادة المرحلة التالية من تبني واعتماد البتكوين على مستوى العالم.