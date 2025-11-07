157 مليون درهم أرباح «باركن» الفصلية

ارتفع صافي أرباح «باركن» 50 % خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 157 مليون درهم وبلغت قيمة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نحو 199.8 مليون درهم بزيادة 36 %.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 343.3 مليون درهم خلال الربع الثالث بارتفاع 43 % مواصلة نتائجها القياسية وأداءها القوي ونموها المتسارع.

وأضافت «باركن» نحو 11.7 ألف موقف جديد في جميع مواقف المركبات بزيادة 6 %، فيما بلغ إجمالي معاملات مواقف المركبات 34.1 مليون معاملة بارتفاع 0.4 %.

ووصل معدل استخدام المواقف العامة إلى 21.3 % بتراجع طفيف بنحو 5.1 نقاط مئوية وبلغت مبيعات البطاقات الموسمية لمواقف المركبات العامة 81 ألف بطاقة بنسبة زيادة 126 %.