«الاتحاد لائتمان الصادرات» تعزز التعاون الاقتصادي مع «سينوشور» الصينية

أبرمت «الاتحاد لائتمان الصادرات» مذكرة تفاهم مع نظيرتها الصينية «سينوشور» لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الثنائي ودعم التجارة والاستثمار المستدام بين الإمارات والصين.

جرى توقيع المذكرة خلال مشاركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» في معرض الصين الدولي الثامن للاستيراد الذي انعقد في شنغهاي. وقع المذكرة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، ولو دونج، المدير العام لفرع شنغهاي لشركة «سينوشور».

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تربط الإمارات والصين علاقات استراتيجية طويلة الأمد تقوم على ركائز متينة من المصالح المشتركة، والتبادلات التجارية النشطة، والاستثمارات النوعية، والتعاون البناء بين القطاع الخاص في الجانبين.

وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر للصين في المنطقة العربية، حيث يمر نحو 60% من إجمالي التجارة الصينية عبر منافذنا اللوجستية لإعادة التصدير إلى أكثر من 400 مدينة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمثل مذكرة التفاهم الموقعة مع «سينوشور» محطة نوعية جديدة في مسيرة تعزيز شراكتنا الثنائية».