«ثقافة وسياحة أبوظبي» تعزز تعاونها مع «أماديوس» لدعم نمو القطاع

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن تجديد وتعزيز تعاونها مع «أماديوس»، المزود العالمي لحلول وتقنيات السفر، دعماً للنمو المستدام لقطاع السياحة في الإمارة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العالمي في لندن.

ويهدف هذا التعاون، من خلال «أماديوس ديجيتال ميديا»، إلى زيادة عدد زوار أبوظبي عبر منصات «أماديوس» بنسبة تتجاوز 60% مقارنة بالعام السابق.

ويشهد إطلاق حملات رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تستهدف الزوار المحتملين الباحثين عن وجهات عطلاتهم المقبلة، مع تركيز خاص على جمهور جديد من المسافرين الذين لم يسبق لهم زيارة الإمارة.

وتوفر هذه المبادرة جسوراً للتواصل المباشر مع جمهور أكبر وأكثر تنوعاً، ورفع مستويات حجوزات العطلات في أبوظبي، بما يسهم في تنشيط أعمال الشركاء في قطاع السياحة في الإمارة، بما في ذلك المنشآت الفندقية ووكلاء السفر.

ويتضمن التعاون تنظيم حملات مدروسة تركز على مخاطبة شرائح متنوعة من المسافرين، وتعريفهم بالإمارة، وإرثها الثقافي العريق، ومعالمها وتجاربها العائلية الرائعة، وما توفره من مغامرات فريدة وشواطئ خلابة.