363 مليون دولار إيرادات «سبيس 42» بنهايةالربع الثالث

أعلنت شركة «سبيس 42» عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مسجلة إيرادات بلغت 363 مليون دولار.

وبحسب بيان صادر أمس، سجلت «خدمات الفضاء»، وهي أكبر وحدات الأعمال في الشركة، نمواً بنسبة 11% في إيرادات الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، مدعومة بعقد حكومي جديد بقيمة 700 مليون دولار ويمتد لـ 15 سنة.

ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو عقب الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي «الثريا-4»، إلى جانب تحقيق نمو مزدوج الرقم في إيرادات الحلول المدارة. واختتمت «سبيس 42» الأشهر التسعة الماضية بسيولة نقدية وودائع قصيرة الأجل بلغت 755 مليون دولار.

وإيرادات مستقبلية متعاقد عليها بقيمة 6.7 مليارات دولار، إلى جانب حصولها على تسهيلات تمويلية جديدة بقيمة 696 مليون دولار مدعومة من وكالات ائتمان الصادرات لتمويل برنامج تطوير القمرين الصناعيين «الياه-4» و«الياه-5».

وفي أكتوبر، تلقت الشركة دفعة مقدمة إضافية بقيمة 300 مليون دولار من حكومة دولة الإمارات ضمن العقد الحكومي البالغ 5.1 مليارات دولار والممتد لسبعة عشر عاماً.