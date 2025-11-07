«أدنوك للإمداد والخدمات» تنضم إلى «مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة»

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، أمس، اختيار أسهمها للإدراج في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة»، الذي يتتبع الشركات الكبيرة والمتوسطة في 24 دولة من الأسواق الناشئة؛ حيث من المقرر أن يدخل الإدراج حيز التنفيذ اعتباراً من 25 نوفمبر الجاري.

ويأتي هذا الإنجاز عقب الطرح الثانوي الناجح الذي نفذته «أدنوك» في أغسطس الماضي على أسهم «أدنوك للإمداد والخدمات» بقيمة 1.16 مليار درهم «317 مليون دولار»، والذي أسهم في زيادة نسبة أسهمها الحرة المتداولة إلى 22% تقريباً، وأدى إلى زيادة متوسط حجم التداول اليومي بأكثر من 4 أضعاف.

وقال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي للشركة إنه بإدراج أسهم الشركة في المؤشر ستصبح أدنوك للإمداد والخدمات الشركة الرابعة بمجموعة «أدنوك» التي تدرج بمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة»، لتنضم إلى «أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، و«أدنوك للغاز»، ما يعزز الحضور المتنامي لـ«أدنوك» بأسواق رأس المال العالمية.