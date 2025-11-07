تحالف «كروز أرابيا» يوقع اتفاقية للتوسع الإقليمي وتعزيز سياحة الرحلات البحرية

أعلنت كروز السعودية وقطر للسياحة عن الانضمام إلى تحالف كروز أرابيا في خطوة مهمة لتعزيز قطاع سياحة الرحلات البحرية في المنطقة.

وقد تأسس التحالف في مارس 2024 من قبل السلطات البحرية والسياحية في دبي وأبوظبي والبحرين وعُمان، ليشكل شراكة استراتيجية في المنطقة للارتقاء بهذا القطاع من خلال تعزيز التعاون الإقليمي، فضلاً على تقديم تجارب سفر استثنائية وسلسة لوجهات عدة يتميز كل منها بطابع ثقافي فريد.

وجاء الإعلان الرسمي عن هذا الانضمام للقائمة خلال فعاليات سوق السفر العالمي في لندن، حيث وقع الشركاء مذكرة التفاهم بحضور صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وطارق مجدي، المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري؛ وعزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة - سلطنة عُمان، ولارس كلاسن، الرئيس التنفيذي لشركة كروز السعودية، وعمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة.

وتشكل الاتفاقية خطوة مهمة على مسار التعاون الإقليمي، وتعكس رؤية مشتركة تهدف إلى الاستفادة من الإمكانات والقدرات البحرية الكاملة لمنطقة الخليج، بوصفها مركزاً عالمياً مستداماً للرحلات البحرية، يربط بين العديد من الوجهات.

كما تمثل خطوة فعالة في سبيل تحقيق مساعي المنطقة في تعزيز مكانة الشرق الأوسط لاعباً رئيسياً في مشهد سياحة الرحلات البحرية العالمي، ما يعكس المنهجية الإقليمية المشتركة نحو الابتكار، والتواصل، والنمو.

ويجمع التحالف الشركاء بموجب التزام مشترك لتوسيع سياحة الرحلات البحرية. وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

«انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل سياحة الرحلات البحرية لعب دور محوري في نمو قطاع السياحة في دبي، وهو ما يسهم بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

ويرحب تحالف كروز أرابيا بشركائه الجُدد من السعودية وقطر، ما يؤكد أهمية التعاون الاستراتيجي في تحقيق النجاح المشترك، واستثمار الإمكانات التي يتمتع بها كل الشركاء، بدءاً من شبكة الربط والتواصل العالمية.

ووصولاً إلى التجارب المخصصة والمنسقة، ما يسهم في استقطاب المزيد من المشغلين والمسافرين إلى منطقة دول التعاون، وفي ذات الوقت نفسه تحقيق النمو المستدام. وسيوفر التحالف منصة مثالية لدبي لاستعراض عروضها المتنوعة، في خطوة تكرس مكانة المدينة مركزاً إقليمياً لسياحة الرحلات البحرية».