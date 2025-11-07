تحالف «كروز أرابيا» يوقع اتفاقية للتوسع الإقليمي وتعزيز سياحة الرحلات البحرية

وطارق مجدي، المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري؛ وعزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة - سلطنة عُمان، ولارس كلاسن، الرئيس التنفيذي لشركة كروز السعودية، وعمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة.
كما تمثل خطوة فعالة في سبيل تحقيق مساعي المنطقة في تعزيز مكانة الشرق الأوسط لاعباً رئيسياً في مشهد سياحة الرحلات البحرية العالمي، ما يعكس المنهجية الإقليمية المشتركة نحو الابتكار، والتواصل، والنمو.
«انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل سياحة الرحلات البحرية لعب دور محوري في نمو قطاع السياحة في دبي، وهو ما يسهم بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
ويرحب تحالف كروز أرابيا بشركائه الجُدد من السعودية وقطر، ما يؤكد أهمية التعاون الاستراتيجي في تحقيق النجاح المشترك، واستثمار الإمكانات التي يتمتع بها كل الشركاء، بدءاً من شبكة الربط والتواصل العالمية.
ووصولاً إلى التجارب المخصصة والمنسقة، ما يسهم في استقطاب المزيد من المشغلين والمسافرين إلى منطقة دول التعاون، وفي ذات الوقت نفسه تحقيق النمو المستدام. وسيوفر التحالف منصة مثالية لدبي لاستعراض عروضها المتنوعة، في خطوة تكرس مكانة المدينة مركزاً إقليمياً لسياحة الرحلات البحرية».