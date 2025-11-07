14.6 مليار درهم صافي أرباح «إعمار العقارية» في 9 أشهر

واصلت إعمار العقارية أداءها التشغيلي والمالي القوي خلال عام 2025، حيث سجلت مبيعات عقارية بلغت 61 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة 22 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المبيعات العقارية للمشاريع قيد الإنجاز نحو 150.3 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2025، بزيادة

49 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يبشر بإيرادات مستقبلية عالية وهوامش ربحية قوية.وبلغت إيرادات إعمار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ما قيمته 33.1 مليار درهم بزيادة نسبتها 39 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة 16.7 مليار درهم بزيادة قدرها 35 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الربح 14.6 مليار درهم.

وتمتلك إعمار رصيداً كبيراً ومتنوعاً من الأراضي يشمل نحو 660 مليون قدم مربعة من الفرص التطويرية المتعددة الاستخدامات، ويقع نحو 370 مليون قدم مربعة منها في دولة الإمارات. وقال محمد العبار، مؤسس إعمار:

«تعكس نتائجنا القوية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 الرؤية الحكيمة والسياسات الرشيدة لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، الذي تتبناه إعمار، فقد مكننا هذا النهج من استشراف متغيرات السوق والتكيف معها بدقة.

وكل إنجاز تحقق خلال هذه الفترة إنما هو ثمرة إدراك عميق لتحركات السوق، وسرعة الاستجابة للتطورات، واستباق للتوقعات، ما يضمن استمرار إعمار في تحقيق قيمة استثنائية أياً كانت الظروف».

وحافظت شركة «إعمار للتطوير على مسار نمو قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ووصلت المبيعات العقارية للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 52.9 مليار درهم بزيادة 10 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 17.6 مليار درهم بنمو 41 % على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة 9.8 مليارات درهم بزيادة قدرها 49 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبإضافة نتائج عمليات التطوير العقاري الأخرى ضمن دولة الإمارات، بما في ذلك «خور دبي» وصلت إيرادات المجموعة من التطوير العقاري في الدولة إلى 24 مليار درهم.

العمليات الدولية

سجلت العمليات الدولية لإعمار مبيعات عقارية بقيمة 8.1 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة 331 % مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وبلغت الإيرادات من العمليات الدولية 1.4 مليار درهم، أي ما يعادل 4.3 % من إجمالي إيرادات الشركة.

واصلت عمليات إعمار في قطاعات مراكز التسوق والتجزئة والتأجير أداءها الاستثنائي، وبلغت الإيرادات في هذا القطاع 4.7 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي،.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 4.1 مليارات درهم بزيادة قدرها 18 %، وحافظت محفظة إعمار من المراكز التجارية على معدل إشغال تجاوز 98 % حتى 30 سبتمبر.

وواصلت قطاعات الضيافة والتسلية والترفيه تحقيق نتائج متميزة مدفوعة بالنشاط السياحي القوي، والنمو في الإنفاق المحلي، وتوسع محفظة الشركة من الفنادق.

ووصلت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى 2025 إلى 3 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 15 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. استمر ت محفظة إعمار من الأعمال التي تولد إيرادات مستمرة.

والتي تشمل مراكز التسوق، والضيافة، والتسلية، والترفيه، والتأجير التجاري، في تحقيق تدفقات نقدية مستقرة ومتنامية، ما يرسخ قوة نموذج الأعمال المتنوع الذي تتبناه الشركة. وحققت هذه المحفظة إيرادات بقيمة 7.7 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة نسبتها

13 % على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 5.9 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 12 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.