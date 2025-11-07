14.6 مليار درهم صافي أرباح «إعمار العقارية» في 9 أشهر

وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المبيعات العقارية للمشاريع قيد الإنجاز نحو 150.3 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2025، بزيادة
وبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة 16.7 مليار درهم بزيادة قدرها 35 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الربح 14.6 مليار درهم.
«تعكس نتائجنا القوية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 الرؤية الحكيمة والسياسات الرشيدة لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، الذي تتبناه إعمار، فقد مكننا هذا النهج من استشراف متغيرات السوق والتكيف معها بدقة.
وكل إنجاز تحقق خلال هذه الفترة إنما هو ثمرة إدراك عميق لتحركات السوق، وسرعة الاستجابة للتطورات، واستباق للتوقعات، ما يضمن استمرار إعمار في تحقيق قيمة استثنائية أياً كانت الظروف».
وبإضافة نتائج عمليات التطوير العقاري الأخرى ضمن دولة الإمارات، بما في ذلك «خور دبي» وصلت إيرادات المجموعة من التطوير العقاري في الدولة إلى 24 مليار درهم.
العمليات الدولية
وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 4.1 مليارات درهم بزيادة قدرها 18 %، وحافظت محفظة إعمار من المراكز التجارية على معدل إشغال تجاوز 98 % حتى 30 سبتمبر.
وواصلت قطاعات الضيافة والتسلية والترفيه تحقيق نتائج متميزة مدفوعة بالنشاط السياحي القوي، والنمو في الإنفاق المحلي، وتوسع محفظة الشركة من الفنادق.
ووصلت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى 2025 إلى 3 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 15 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. استمر ت محفظة إعمار من الأعمال التي تولد إيرادات مستمرة.
والتي تشمل مراكز التسوق، والضيافة، والتسلية، والترفيه، والتأجير التجاري، في تحقيق تدفقات نقدية مستقرة ومتنامية، ما يرسخ قوة نموذج الأعمال المتنوع الذي تتبناه الشركة. وحققت هذه المحفظة إيرادات بقيمة 7.7 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة نسبتها