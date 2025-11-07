تعاون بين دبي الرقمية و«مايكروسوفت» لتمكين الجهات الحكومية من استخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت دبي الرقمية بالشراكة مع مايكروسوفت إطلاق مبادرة رائدة، لتمكين موظفي الجهات الحكومية من الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان مايكروسوفت إتاحة معالجة بيانات Microsoft 365 Copilot محلياً بالإمارات.

وأعلنت دبي الرقمية المباشرة بتنفيذ خطة تبني تطبيق Microsoft 365 Copilot بالجهات الحكومية، ومن شأن المبادرة أن تضع دبي الرقمية في موقع طليعي كونها واحدة من أوائل الجهات الحكومية التي تنتهج الشمولية في اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي محلياً، بما يتيح للموظفين الاستفادة من أدوات ذكية تسهل سير العمل، وترتقي بكفاءة اتخاذ القرار.

وقال حمد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «تأتي الشراكة في إطار التزام دبي الرقمية بنهج التعاون والشراكة مع كبرى الشركات العالمية لتحقيق رؤيتها في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتسخير التقنيات المتقدمة وخصوصاً الذكاء الاصطناعي لخدمة الفرد والمجتمع.

ونؤمن في دبي الرقمية بأن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل محرك أساسي للتغيير، إذ يعد عنصراً مهماً في بناء المدينة الذكية، التي تقدم تجارب رقمية شاملة واستباقية، تجسيداً لمفهوم «المدينة كخدمة»، الذي تتبناه دبي الرقمية في مسيرتها نحو المستقبل.

ويمثل تمكين الكوادر الحكومية بقدرات الذكاء الاصطناعي خطوة محورية نحو تمكين المجتمع، وتسريع وتيرة صناعة المستقبل، وتعزيز سعادة الإنسان.

ومن خلال هذه الشراكة نحرص على تسخير إمكانات التقنيات الذكية، التي توفرها مايكروسوفت لدعم منظومة العمل الحكومي بدبي، وتمكين الموظفين من استخدام أدوات ترفع كفاءتهم، وتعزز إنتاجيتهم، وتدعم الابتكار بتقديم الخدمات الحكومية».

وقال عمرو كامل، مدير عام مايكروسوفت الإمارات: «المبادرة خطوة محورية بشراكتنا مع الإمارات، فتمكين معالجة البيانات محلياً لا يقتصر على تسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، بل يضمن معالجة وحفظ بيانات Copilot داخل حدود الدولة، وهو ما ينسجم مع الأهداف الرقمية للإمارات. ونحن فخورون بالمساهمة في دعم رؤية القيادة الرشيدة».