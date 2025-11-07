غرف الإمارات تشارك بمنتدى الأعمال الخليجي الأوروبي

شاركت غرف الإمارات في منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي التاسع الذي أقيم في الكويت خلال اليومين الماضيين، تحت شعار «معاً من أجل ازدهار مشترك».

وشارك في المنتدى كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال إلى جانب المستثمرين والمبتكرين من أوروبا ودول مجلس التعاون. ضم وفد غرف الإمارات المشارك خلفان أحمد مسفر، عضو مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة أم القيوين، وعبدالله حميد بن حامد، عضو مجلس إدارة غرفة أم القيوين، ومريم خليفة النعيمي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان.

وحميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات. ويمثل المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، إذ يسهم في استكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل المعرفي، إضافة إلى تعزيز الشراكات العابرة للقطاعات التجارية بينهما.