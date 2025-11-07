10.6 مليارات درهم أرباح «مجموعة الإمارات» النصفية

حيث سجلت أرباحاً قبل احتساب الضريبة بقيمة 12.2 مليار درهم، عن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، ما يجعلها السنة الرابعة على التوالي التي تحقق فيها المجموعة أرباحاً نصفية قياسية. وبعد احتساب رسوم ضريبة الدخل، بلغ صافي أرباح المجموعة 10.6 مليارات درهم.
وتمكنت المجموعة من الاستفادة من احتياطياتها النقدية القوية لدعم احتياجات الأعمال، بما يتضمن سداد أقساط طلبات الطائرات الجديدة، وسداد ديون أخرى. كما دفعت المجموعة 2 مليار درهم المتبقية من حصة المالكين، والبالغة 6 مليارات درهم، كما أُعلن في نهاية السنة المالية 2024 - 2025.
ريادة عالمية
لتؤكد من جديد قوة نموذج أعمالها وقدرتها على تحقيق النمو المستدام عاماً بعد عام، في الوقت الذي تعيد نتائج النصف الأول التأكيد على ريادة طيران الإمارات العالمية، وترسيخ مكانتها أكثر الناقلات الجوية ربحية في العالم، بفضل كفاءة عملياتها، وقوة علامتها التجارية، وتنامي ثقة عملائها».
وأردف سموه: «يمنحنا هذا الأداء القوي، الزخم اللازم لمواصلة الاستثمار في المستقبل بثقة، وتوسيع نطاق عملياتنا، بالتوازي مع تطلعات دبي في ترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والسياحة والابتكار».
ونتوقع أن يتواصل الطلب قوياً لبقية السنة 2025 - 2026، ونتطلع إلى زيادة سعتنا لنمو الإيرادات، لا سيما مع انضمام طائرات A350 الجديدة إلى أسطول طيران الإمارات، وتشغيل مرافق دناتا الجديدة».
ولمواكبة توسع العمليات والأنشطة التجارية، فقد نمت قاعدة موظفي «مجموعة الإمارات»، مقارنة مع 31 مارس 2025، بنسبة 3 %، ليصل إجمالي أعداد العاملين إلى 124927 موظفاً، في 30 سبتمبر 2025. وتواصل طيران الإمارات ودناتا تنظيم حملات توظيف لدعم المتطلبات المستقبلية.
خدمات جديدة
وبحلول 30 سبتمبر 2025، امتدت شبكة «طيران الإمارات» للركاب والبضائع إلى 153 مطاراً في 81 دولة وإقليم. وقد عززت الشبكة بإضافة 28 رحلة أسبوعياً إضافية إلى:
أنتاناناريفو، جوهانسبرغ، مسقط، روما، الرياض وتايبيه. ولتوفير مزيد من خيارات الربط للعملاء، دخلت «طيران الإمارات» خلال الستة أشهر الأولى من 2025 - 2026، اتفاقيات شراكة بالرموز وإنترلاين مع طيران سيشل، وكوندور وأوريني.
وخلال الفترة ما بين 1 أبريل و30 سبتمبر، تسلمت «طيران الإمارات» خمس طائرات جديدة من طراز إيرباص A350، ما أضاف المزيد من مقاعد درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة إلى أسطولها.
وخلال الفترة ذاتها، تم تحديث 23 طائرة (6 طائرات إيرباص A380، و17 طائرة بوينج 777) بالكامل، ضمن برنامجها لتحديث الطائرات الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، ما أتاح للناقلة توفير أحدث منتجات مقصوراتها على أسواق أكثر.
بما في ذلك الدرجة السياحية الممتازة، وبحلول 30 سبتمبر، أصبحت الدرجة السياحية الممتازة متاحة للعملاء الذين يسافرون بين دبي و61 مدينة حول العالم.
وخلال النصف الأول من السنة المالية 2025 - 2026، سرّعت «طيران الإمارات» وتيرة تنفيذ استراتيجية المتاجر الخاصة بها، بافتتاح متاجر سفر في أكرا، بانكوك، جنيف، جاكرتا، موريشيوس، أوساكا، سيول وسنغافورة.
مبادرات بيئية
وفي أبريل، انضمت طيران الإمارات إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران، وهي شبكة من المنظمات الملتزمة ببناء اقتصاد دائري للطيران، وخلق مسارات جديدة لتسريع خفض الكربون، من خلال الاقتصاد الدائري عالي القيمة في سلسلة التوريد العالمية.
حيث وقّعت صفقات رعاية متعددة السنوات، لتصبح شريكاً بلاتينياً لنادي بايرن ميونخ الألماني، وراعياً رسمياً لفريق ريال مدريد لكرة السلة، والشريك المميز والناقل الرسمي لبطولتي كأس إنفستيك، وكأس التحدي للاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة.
كما مددّت شراكتها مع جولة رابطة محترفي التنس، بصفتها الشريك الرئيس، والناقل الرسمي للرابطة حتى عام 2030، إلى جانب رعايتها لقميص نادي أولمبيك ليون حتى 2030.
كما ارتفعت سعة الركاب التي تقاس بعدد المقاعد المتاحة، مضروباً في عدد الكيلومترات المقطوعة بنسبة 5 %، في حين ارتفعت حركة الركاب التي تقاس بالعائد على الراكب لكل كيلومتر بنسبة 4 %.
وبمعدل ملاءة للمقاعد بلغ 79.5 %، مقارنة بـ 80.0 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ونقلت طيران الإمارات 27.8 مليون مسافر بين 1 أبريل و30 سبتمبر 2025، بنمو قدره 4 % عن نفس الفترة من السنة السابقة.
شحن
ومع ذلك، تراجع متوسط العائد على الشحن الجوي بنسبة 6 %، نتيجة لتراجع الطلب في بعض شرائح السوق، وسط المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية.
الأكثر ربحية
ويعزو هذا النمو القياسي في الإيرادات، إلى الطلب القوي المستمر على السفر عبر مختلف الأسواق، وتفضيل العملاء لمنتجات وخدمات طيران الإمارات، لا سيما في المقصورات الممتازة.
كما استحوذت شركة «الإمارات للترفيه والتجزئة» على الحصة المتبقية، البالغة 25 % في شركة Air Ventures LLC في الولايات المتحدة، لتأمين الملكية الكاملة للكيان الذي يدير منافذ التجزئة والمطاعم في المطارات.
دناتا
وفي النصف الأول من السنة المالية 2025 - 2026، فازت «دناتا» للتموين وخدمات المطارات، بالعديد من العقود الجديدة المهمة، ونمت قاعدة عملائها الحاليين عبر عملياتها الدولية. ويؤكد ذلك قدرة دناتا على تلبية المتطلبات المتنوعة لعملائها من شركات الطيران بمعايير أمان عالية، ومنتجات وخدمات عالية الجودة.
واستثمار حصة أقلية بقيمة 3 ملايين يورو في منصة الحجز المتقدمة «WonderMiles»، لتقوية عروض «دناتا» للسفريات في قطاع الشركات، والتخلّص من حصتها البالغة 75 % في شركة Super Bus، التي تُشغّل رحلات سياحية في الإمارات.
وارتفعت إيرادات دناتا، بما في ذلك الدخل من العمليات الأخرى، بنسبة 13 %، لتسجل 11.7 مليار درهم، مقارنة مع 10.4 مليارات درهم خلال المدة ذاتها من السنة المالية الماضية.
وبلغ إجمالي أرباح «دناتا» قبل احتساب الضرية 843 مليون درهم، بنمو قدره 17 %، مقارنة بالمدة ذاتها من السنة المالية الماضية، وبلغت أرباح دناتا بعد احتساب الضريبة 697 مليون درهم.
وأظهرت «دناتا» ربحيتها التشغيلية، حيث بلغت أرباحها قبل حساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، 1.4 مليار درهم، بنمو 5 %، مقارنة مع 1.3 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى للسنة المالية الماضية.