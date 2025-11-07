مجلس الإمارات للسياحة يستعرض المشاريع الجديدة لـ2026

عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه الرابع لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وعضوية رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة، وبحضور ممثلي المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وتم استعراض مجموعة من المشاريع السياحية الجديدة التي يعتزم المجلس تنفيذها خلال العام المقبل، في إطار خططه الرامية إلى تعزيز نمو السياحة الإماراتية ودعم تنافسية مقوماتها.

وأكد عبدالله بن طوق أن الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير وتنمية القطاع السياحي، باعتباره رافداً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

حيث عملت الدولة على تطوير السياسات والاستراتيجيات والمشاريع المستدامة في هذا القطاع الحيوي، بما أسهم في تقديم تجارب سياحية متميزة وفريدة للسياح من جميع أنحاء العالم، وتحقيق إنجازات نوعية عززت ريادة المعالم والمقاصد السياحية الإماراتية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال معاليه خلال الاجتماع: «تمثل المشاريع والمبادرات السياحية الجديدة للمجلس محطة مهمة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع السياحي من خلال تعزيز العمل الوطني على إبراز التنوع السياحي وتطوير المنتجات السياحية وتوفير بنية تحتية رقمية متميزة للمعلومات السياحية في الدولة وفق أفضل الممارسات المتبعة، بما يسهم في رفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وخلق قطاع سياحي مستدام في ضوء مستهدفات (رؤية نحن الإمارات2031).

وناقش المجلس استكمال مشروع «تحديث البيانات السياحية» بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء منصة وطنية شاملة للمعلومات السياحية، تقوم على مبادئ الدقة والشفافية في قياس مؤشرات الأداء السياحي.

واستعرض الاجتماع عدداً من المشاريع السياحية الجديدة التي يخطط المجلس لتنفيذها العام المقبل، ودورها الحيوي في دعم تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031

وبحث الاجتماع الاستعدادات الجارية لإطلاق النسخة السادسة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، بما في ذلك فرص التعاون مع المؤثرين والمنصات الرقمية بهدف تعزيز الصورة الإيجابية للوجهات والمعالم السياحية في دولة الإمارات على نطاق إقليمي وعالمي.

وإبراز ما تتميز به من تنوع طبيعي وثقافي وتجارب سياحية فريدة. ومن المقرر إطلاق النسخة الجديدة من الحملة في ديسمبر المقبل، مع حلول فصل الشتاء الذي يعد من أهم المواسم السياحية في الدولة.

حيث تأتي هذه الحملة استمراراً للنجاحات التي حققتها في نسخها السابقة، لا سيما أن نسختها الخامسة تمكنت من تحقيق إيرادات فندقية تجاوزت 1.9 مليار درهم، وأسهمت في تسليط الضوء على أكثر من 290 وجهة سياحية في مختلف إمارات الدولة.