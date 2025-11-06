موانئ أبوظبي تبرم اتفاقية مع «سي إم إيه سي جي إم» للاستحواذ على حصة أقلية بمحطة حاويات اللاذقية في سوريا

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع اتفاقية مساهمين في مشروع مشترك مع مجموعة «سي إم ايه سي جي إم» الفرنسية، العاملة بمجال الشحن والخدمات اللوجستية، يتم بموجبها الاستحواذ على حصة بنسبة 20% في شركة «محطة حاويات اللاذقية الدولية» في سوريا، مقابل 81 مليون درهم (بما يعادل 22 مليون دولار).

وتعد «محطة حاويات اللاذقية الدولية» البوابة البحرية الرئيسية لسوريا، إذ تتولى مناولة أكثر من 95% من بضائع الحاويات في البلاد، لا سيما المنتجات الزراعية والصناعية.

تم توقيع الاتفاقية في أبوظبي، بحضور الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، ورودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سي إم ايه سي جي إم».

وقال الكابتن محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يسرنا توسيع نطاق تعاوننا مع شريكنا الاستراتيجي، مجموعة «سي إم ايه سي جي إم»، حيث تجسد هذه الاتفاقية زخم النمو الذي تشهده أعمالنا، وتعكس أواصر التعاون الدولي مع شركائنا الرئيسيين، ما يسهم في ترسيخ دور مجموعة موانئ أبوظبي ممكناً عالمياً رائداً للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية. وانطلاقاً من رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة سنواصل العمل على رسم ملامح مستقبل يرتكز على تعزيز شبكة تحالفاتنا، وبناء شراكات قوية مع كيانات عالمية رائدة مثل مجموعة «سي إم إيه سي جي إم»، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في توسيع نطاق حضورنا وعملياتنا التشغيلية على الصعيد الدولي». وستسهم هذه الشراكة الجديدة في تحديث البنية التحتية للمحطة، وترقية أنظمتها الرقمية، ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز مكانة اللاذقية بوصفها بوابة تجارية رئيسية لسوريا ومنطقة شرق البحر المتوسط، ويسهم في رفد حركة التجارة والنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.

وتتولى شركة «سي إم ايه تيرمينالز» منذ عام 2009 تشغيل «محطة حاويات اللاذقية الدولية»، وقد أبرمت في شهر مايو الماضي اتفاقية امتياز معدّلة لمدة 30 عاماً.

وتبلغ القدرة الاستيعابية الحالية للمحطة 250 ألف حاوية نمطية، مع خطة لزيادتها إلى 625 ألف حاوية نمطية بحلول نهاية عام 2026.

وتستعد شركة «جي إف إس»، المملوكة بنسبة 51% من مجموعة موانئ أبوظبي، والمتخصصة في خدمات الشحن الإقليمي للحاويات، لتقديم خدمات الشحن الإقليمي للحاويات في منطقة شرق البحر المتوسط، وستشمل ميناء اللاذقية.