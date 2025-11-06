العالمية القابضة: لا نعتزم بيع حصتنا في «الدار» رغم التكهنات المتداولة بالسوق

أكدت الشركة العالمية القابضة عدم نيتها بيع حصتها في شركة الدار العقارية، وتحتفظ الشركة العالمية القابضة حالياً بحصة الأغلبية في شركة الدار العقارية من خلال شركاتها التابعة. وأكدت الشركة أن «الدار» تمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد ضمن محفظتها المتنوعة، ما يعكس التزامها المستمر وثقتها الراسخة في قطاع العقارات المتنامي والمستدام في أبوظبي.

وأكدت الشركة العالمية القابضة التزامها باستراتيجيتها الشاملة الهادفة إلى تحسين المحفظة وتنفيذ عمليات التخارج المدروسة، مشددة على أنها لا تعتزم بيع حصتها في شركة الدار العقارية.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «نؤكد على استراتيجية الشركة بالتزامها الراسخ بدعم شركة الدار، ونحن على يقين بأن الشركة قادرة على مواصلة دورها البارز في تشكيل مشهد العقارات في أبوظبي، والمساهمة الفعالة في دفع مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات». ويجسد هذا التأكيد فلسفة الاستثمار طويلة الأمد التي تنتهجها «العالمية القابضة»، وتركيزها الاستراتيجي على القطاعات التي تسهم بفاعلية في النمو والتنويع الاقتصادي الوطني، كما تواصل الشركة اتباع نهج منضبط في تخصيص رأس المال، مع التركيز على خلق القيمة وتحقيق النمو المستدام ضمن محفظتها الاستثمارية العالمية.