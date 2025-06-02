«التخفيضات الكبرى» تنعش التجزئة في دبي

انتعشت أسواق التجزئة في دبي وقفزت المبيعات بصورة ملحوظة في أنحاء الإمارة خلال الأيام الماضية وسط عروض قوية وتخفيضات استثنائية. واختتمت أمس فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى، حيث شهدت مراكز التسوق والأسواق التجارية النشاط الواسع في العطلة الأخيرة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وتحولت إلى خلايا نحل تعج بالزوار والأسر من داخل الإمارة وزوارها.

وقدمت عروض «التخفيضات الكبرى»، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لتقدم عروضاً ترويجية لا تُضاهى، شمل تخفيضات حتى 90% على أكثر من 500 علامة تجارية رائدة في نحو 2500 متجر، وتحولت المدينة وسط باقة العروض والفعاليات الترفيهية إلى وجهة مثالية للتسوق والترفيه.

وانتعش الطلب على الهدايا ومنتجات التجزئة والسلع الاستهلاكية والإلكترونيات والملابس والأحذية والملابس الرياضية، إضافة إلى العطور ومستلزمات التجميل من أفضل العلامات التجارية العالمية والإقليمية. كما قدمت العديد من المتاجر عروضاً حصرية وتخفيضات استثنائية على الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية والنظارات الشمسية، إضافة إلى عروض مميزة على الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، والساعات الذكية، وسماعات الرأس.