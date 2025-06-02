«إنسايد هوك»: دبي وجهة مفضلة لعشاق ركوب الدراجات

وصف موقع «إنسايد هوك» الأمريكي المتخصص في السياحة، دبي وجهة مفضلة مرموقة لعشاق ركوب الدراجات، مشيراً إلى ما يقوم به عشاق الدراجات في الإمارة من ركوب الدراجات عند شروق الشمس، على مضمار ند الشبا، الذي يمتد لمسافة 8.4 كيلومترات.

وأشار الموقع إلى أنّه «في الماضي، لم تكن ثقافة ركوب الدراجات منتشرة في الإمارات»، مؤكداً أنّه «مع بدايات الألفية، بدأت أعداد من المقيمين بجولات فردية على الطرقات الجانبية خارج وسط دبي».

وأضاف: «سرعان ما لفت هذا النشاط أنظار المسؤولين، لتبدأ مرحلة جديدة من الاهتمام الرسمي بهذا النمط الصحي من الأنشطة، عبر دعم بنية تحتية متطورة لخدمة عشاق الدراجات».

واستطرد الموقع في تقريره: «مع مرور السنوات، نمت هذه الثقافة، جنباً إلى جنب مع ازدهار المرافق والمسارات المخصصة، لتتحول المدينة إلى وجهة مرموقة لعشاق الرياضة، على المستويين المحلي والعالمي، كما ظهرت مبادرات موجهة لتشجيع النساء على ركوب الدراجات. واليوم أصبح ركوب الدراجات في دبي وأبوظبي رياضةً تنظم لها بطولات عالمية، وتستقطب مشاركين من مختلف الجنسيات».