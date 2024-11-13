تعميم بشأن حماية حقوق عملاء أندية اللياقة البدنية في رأس الخيمة

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تعميماً برقم (4) لعام 2024، بشأن تنظيم سياسة الشفافية وحماية حقوق عملاء الأندية الصحية واللياقة البدنية في إطار مساعيها لحماية حقوق المستهلكين من الغش التجاري.

ونص التعميم على ضرورة أن تلتزم الأندية بكتابة الأسعار بكلتا اللغتين العربية والإنجليزية بجميع المنشورات وبمختلف القنوات الرسمية التابعة لها، ويتوجب عليها أيضاً توقيع اتفاق مع العميل قبل تسجيله بالنادي يوضح جميع الشروط والأحكام الخاصة بالاشتراك، بكلتا اللغتين كتلك التي تتعلق بحفظ البيانات البنكية الخاصة بالعميل أو تجديد المشاركة التلقائي دون موافقة المشترك وإخطار العميل بأي تحديثات جديدة، وتوفير قنوات الرد على الاستفسارات، إلى جانب ضرورة وضع سياسة واضحة للتعويض في حال واجه العميل أي ضرر أو مشكلة ما.

وأشار فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، إلى أن قسم الحماية التجارية قام بتوعية 64 نادياً رياضياً في الإمارة ببنود التعميم مع التأكيد على أصحاب النوادي ضرورة وضوح سياساتهم المختلفة مع العملاء.