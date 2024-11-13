تعاون بين «حرة مطار الشارقة» و«إي أم أكس»

وقّعت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي اتفاقية تأجير مع شركة «إي أم أكس»؛ الذراع اللوجستية لـ«سفن إكس»، يتم بموجبها تأجير مستودع لوجستي جديد للشركة بمساحة إجمالية تبلغ نحو 6500 قدم مربعة.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الهيئة من قبل سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وطارق الواحدي، مدير عام «إي أم أكس» بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من كلا الجانبين.

وتهدف «إي أم أكس» من خلال هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة عملياتها التشغيلية وتعزيز خدمات أعمال التوصيل السريع والطرود لتلبية احتياجات المتعاملين في مختلف إمارات الدولة.

حيث ستعمل «إي أم أكس» على استخدام أحدث الأنظمة اللوجستية المتقدمة والحلول الرقمية والتقنيات الحديثة ضمن المستودع لتعزيز وأتمتة العمليات المحورية بهدف زيادة الكفاءة والدقة ضمن شبكتها، مما سيضمن الارتقاء بمستوى الخدمات وضمان توصيل الطرود بشكل أسرع للمتعاملين.