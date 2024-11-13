مهرجان دبي للتسوق.. تجارب استثنائية في الدورة الـ 30

يستعد مهرجان دبي للتسوق للاحتفال بدورته الثلاثين، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 6 ديسمبر وحتى 12 يناير المقبلين.

وتقدم تقويم فعاليات يمتد على مدى 38 يوماً حافلة بالترفيه المستمر، وعروض التجزئة الجذابة، والسحوبات الكبرى، والجوائز الضخمة، وعروض الألعاب النارية المذهلة والتجارب الحصرية للجميع، كل يوم، وفي كل ركن من أركان المدينة.

وكان مهرجان دبي للتسوق قد بدأ قبل 30 عاماً كفعالية رئيسية للتخفيضات في خمسة مراكز تسوق فقط، وتطور اليوم من كونه أطول مهرجان للبيع بالتجزئة في العالم، ليصبح أكبر احتفالية سنوية تسلط الضوء على كل ما يجعل دبي مدينة استثنائية.

وسيبهر المهرجان هذا العام الحضور، حيث يجمع بين التجارب الجديدة والعروض المفضلة لدى زوار المهرجان والتي تعود في دورته الـ30، بدءاً من مهرجان 123 الذي يقام في افتتاح مهرجان دبي للتسوق، إلى الأسواق المميزة، ووجهات تناول الطعام المؤقتة، بما في ذلك سوق «إي& إم أو تي بي» وفعالية «كانتين X».

إضافة إلى أكبر عروض التسوق على الإطلاق من أكثر من 1000 علامة تجارية عالمية ومحلية، والسحوبات الكبرى، ومجموعة من الفنانين هي الأكثر تنوعاً في تاريخ المهرجان الذي يمتد لـ30 عاماً.

وتقدم دورة هذا العام مجموعة من التجارب الجديدة مثل ليالي «DSF» في دبي فستيفال سيتي مول، و«أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق»، و«ذا أنكومون x مهرجان دبي للتسوق»، و«حتا DSF x»، وغيرها الكثير. وسيستمتع الزوار بتجارب مبهجة واحتفالات مبهرة في ليلة رأس السنة الجديدة، ومغامرات ممتعة في المنتزهات الترفيهية، والأماكن الخارجية، والشواطئ الخلابة.

وجهة رائدة للفعاليات

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: بينما نحتفل بكل فخر بالدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق، يسعدنا أن نقدم مجموعة لا مثيل لها من الفعاليات التي تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارب الاستثنائية.

حيث يشكل هذا الاحتفال التاريخي دليلاً قوياً على الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، والتي نجحت في تحويل مدينتنا إلى مركز عالمي للابتكار والتجارب الممتعة.

وأضاف: يقدم المهرجان 38 يوماً من الترفيه المتواصل، بما في ذلك العروض الفنية التي يشارك فيها ألمع النجوم، وعروض طائرات الدرون المذهلة، وعروض الإضاءة الرائعة، وعروض الألعاب النارية الممتعة، والتي تجعل من دورة العام الحالي وقتاً مثالياً لزيارة دبي.

وتابع: وفيما يجتمع سكان المدينة وزوارها للاحتفال بهذه اللحظة التاريخية، يسعدنا أن نشارك كل ما يقدمه مهرجان دبي للتسوق ومدينة دبي للعالم، بما في ذلك اللحظات المليئة بالسعادة والذكريات التي لا تُنسى، مما يحافظ على مكانة المدينة وتميزها في قطاعات السياحة والترفيه والتجزئة.

ألعاب نارية

وتضيء سماء دبي بألوان رائعة كل ليلة طوال 38 يوماً من المهرجان، وذلك من خلال عروض الألعاب النارية المجانية المقدمة من مجموعة الزرعوني في دبي فستيفال سيتي مول.

بينما تُضاء سماء حتا يومي الجمعة والسبت. ويقدم المهرجان مجموعة مذهلة من تجارب الترفيه، بما في ذلك عروض طائرات الدرون المقدمة من شركة الإمارات للبترول وشركة «إيه أو درونز» والتي تقام مرتين يومياً في جزيرة بلوواترز.

وذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس، التي تجمع بين التكنولوجيا وسرد القصص، حيث تقدم 1000 طائرة درون عرضين رائعين كل ليلة. وسيحتفي العرض الأول بمرور 30 عاماً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق.

حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بمشاهدة طائرات الدرون التي تجتمع معاً لتكوين تشكيلات وصور مذهلة، وذلك من 6 وحتى 26 ديسمبر، بينما يسلط العرض الثاني الضوء على نجاح دبي في الجمع بين التقاليد والحداثة، بصحبة الإيقاعات والمؤثرات الصوتية، وذلك من 27 ديسمبر وحتى 12 يناير.

أضواء دبي

وتتضمن الدورة الجديدة من فعالية أضواء دبي هذا العام مجموعة من الأعمال والتجهيزات الفنية التفاعلية التي تزين أشهر الوجهات على مستوى المدينة، بما في ذلك بلوواترز، ونخلة جميرا نخيل مول، وبالم ويست بيتش، والسيف، وحي دبي للتصميم، والمرموم، والتي أبدعها مجموعة من أشهر الفنانين والمبدعين والمهندسين المعماريين العالميين.

مهرجان 123

ويعود مهرجان 123 الشهير والمقدم من «طلبات» بصورة أكبر وأفضل من أي وقت مضى خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق من 6 و8 ديسمبر في موقعين جديدين تماماً هما كوكاكولا أرينا وسيتي ووك.

وتقام سلسلة الحفلات الموسيقية في كوكاكولا أرينا، وجهة الترفيه الحي في دبي، حيث تجمع كوكبة من ألمع نجوم الفن من العالمين العربي والغربي وجنوب شرق آسيا.

وتستضيف الليلة الافتتاحية من مهرجان 123 النجمين جورج وسوف وكاظم الساهر يوم 6 ديسمبر، في تجربة موسيقية لا تنسى، فيما تقدم الليلة الأخيرة من المهرجان أفضل العروض الموسيقية والثقافية لمنطقة جنوب شرق آسيا مع كوك ستوديو لايف يوم 8 ديسمبر.

والتي يشارك فيها كوكبة من النجوم تشمل حسن رحيم، وكافيش، وكايفي خليل، وعبدالحنّان، وعمير بوت، ومجموعة غاروي، وكويك ستايل، وشاي جل، وزين زهيب، وغيرهم الكثير.

وتتألق منطقة فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول مع فعالية ليالي «DSF» في دبي فستيفال سيتي مول التي تقدم حفلات موسيقية مجانية ليلة السبت من كل أسبوع، يشارك فيها كبار النجوم مثل شمّا حمدان، وديانا حداد، ويارا، وهمس فكري، وإبراهيم السلطان.

وبالتزامن مع الحفلات الموسيقية، تقام نسختان جديدتان كلياً من عرض تخيل الشهير على أنغام أغنيتي «دبي كوكب آخر» و«يا سلام يا دبي»، وذلك مرتين يومياً في تمام الساعة 6:30 مساءً و8:30 مساءً، وعروض الألعاب النارية المبهرة الساعة 8:30 مساءَ.

إضافة إلى عدد من التجارب المؤقتة التي تقدمها العلامات التجارية الرائدة، وسحوبات لا تفوّت تُقام 5 مرات أسبوعياً من 7:00 مساءً وحتى 8:00 مساءً.

كما تنطلق هذا العام الدورة الافتتاحية من فعالية «ذا أنكومون x مهرجان دبي للتسوق» والتي تقدم تجربة استثنائية تحول صحراء منطقة المرموم إلى ما يشبه أرض العجائب بعد غروب الشمس، مع عروض الإضاءة المذهلة والأنشطة الممتعة مثل مراقبة النجوم بصحبة مرشدين.

ومشاهدة أفلام السينما في الهواء الطلق، وعروض العزف على العود. كما ستتاح للعائلات فرصة استكشاف متاهة المشي، والاستمتاع بمنطقة الألعاب، والاسترخاء.

وتقام هذه التجربة المجانية الرائعة يومياً من 20 ديسمبر وحتى 12 يناير، لتقدم مزيجاً مثالياً من المغامرة والاسترخاء والمأكولات اللذيذة في قلب الصحراء.

واحتفالاً بالدورة 30 من مهرجان دبي للتسوق، تنطلق للمرة الأولى فعالية «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق»، والتي تقدم مجموعة رائعة من تجارب السيارات المتنوعة في جميع أنحاء دبي من 1 وحتى 12 يناير.

ومن المركبات المتطورة إلى السيارات الكلاسيكية الحصرية، يمكن للحضور استكشاف أرقى الحرف اليدوية التي تقدمها الصناعة. ويعد الحدث مزيجاً ديناميكياً من عروض المركبات، والمسابقات التفاعلية، وتجارب «الدرفت» التي ستمتع عشاق السيارات.

وستُقام تجارب لا تفوت في دبي هيلز مول، ودي إكس بايك، ودبي فستيفال سيتي، ودبي أوتودروم، وسيتي سنتر مردف، وغيرها الكثير.

وتعود فعالية «كانتين X» الشهيرة خلال دورة العام الحالي من المهرجان من 12 وحتى 31 ديسمبر، لتحتفي بالمأكولات المتنوعة والنسيج الثقافي الغني في دبي. وتحت عنوان «رحلة المغامرات» هذا العام، سيتم تصميم منطقة تناول الطعام المؤقتة حول أربع مناطق فريدة من نوعها.

توفر كل منها تجارب تفاعلية وعروض طهي لذيذة. وستقدم منطقة سيزل فلايفرز تجارب طعام عصرية ومبتكرة من المطاعم المحلية، في حين ستلبي منطقة بليس تريتس متطلبات عشاق الحلويات.

وستسلط منطقة ماتشا مينيا الضوء على النكهات المختلفة للماتشا، في ما تقدم منطقة كيدي كينجدوم الترفيه والمرح والبهجة للأطفال الصغار. وسيتمكن الحضور من الاستمتاع بالموسيقى الحية والمشاركة في ورش العمل، واستكشاف تجار التجزئة المحليين، وذلك أثناء تذوق مجموعة متنوعة من المأكولات اللذيذة في أجواء نابضة بالحياة.

عروض تسوق

ويشكل موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق فرصة رائعة لاستكشاف أكثر من 1000 علامة تجارية محلية وعالمية رائدة واحتفالاً بالذكرى السنوية لمهرجان دبي للتسوق، ستقام 30 فعالية رائعة للبيع بالتجزئة طوال فترة المهرجان في مختلف أنحاء المدينة.

وتقدم دبي، التي تشتهر بكونها وجهة عالمية لتجارة التجزئة، لسكانها وزوارها مجموعة متنوعة من العروض الترويجية الحصرية، والتخفيضات الرائعة، وغيرها الكثير.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستفادة من برامج الولاء وأفضل العلامات التجارية في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك عرض مليونير أمبر خلال مهرجان دبي للتسوق مع مجموعة الطاير، وأسبوع الألماس في مهرجان دبي للتسوق مع داماس، وعرض تغلب على الوقت خلال مهرجان دبي للتسوق مع مجموعة ريفولي.

إضافة على فرصة ربح مليون ميل مع سكاي واردز إيفري داي من طيران الإمارات، والتذكرة الذهبية في مهرجان دبي للتسوق، وأكبر جائزة من «ماجد الفطيم» لهذا العام، وحملة مليونير مكافآت بلو من مدهش في دبي فستيفال سيتي مول، وغيرها الكثير.

سحوبات وجوائز

وتقدم سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى فرصاً لا تفوت للجميع للفوز بمكافآت يومية وجوائز ضخمة كل يوم ولمدة 38 يوماً، في كل ركن من أركان المدينة، من 6 ديسمبر وحتى 12 يناير.

وتمنح سحوبات المهرجان مفاتيح سيارة «نيسان إكس - تريل»، أو «نيسان إكستيرا»، أو «نيسان سفاري»، أو «نيسان كيكس»، أو «نيسان ألتيما» لفائز واحد يومياً طوال المهرجان.

وإضافة إلى ذلك، سيحصل الفائز سعيد الحظ على 100000 درهم نقداً. وسيدخل جميع حاملي التذاكر إلى سحب ثاني حيث سيحصل فائز واحد أسبوعياً على الجائزة الكبرى وهي سيارة «نيسان باترول» الجديدة كلياً. ويهدف مهرجان دبي للتسوق لتحويل اللحظات العادية إلى لحظات استثنائية، سواء من خلال السحوبات التي تُقام داخل مراكز التسوق الرائعة في دبي والسحوبات الكبرى التي تستضيفها أسواق المهرجان الشهيرة.

وسيحظى سكان المدينة وزوارها بفرص مذهلة للفوز من خلال سلسلة من السحوبات التي تغير حياة الكثيرين، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قريباً.

فعاليات

ويضم تقويم مهرجان دبي للتسوق المزدحم عدداً من الفعاليات الشهيرة، بما في ذلك، «سول دي إكس بي» مهرجان الثقافة المعاصرة الرائد في المنطقة.

والذي يقام من 13 وحتى 15 ديسمبر في حي دبي للتصميم، واحتفاءً بالذكرى السنوية الثانية عشرة لانطلاقه، تقدم الدورة المرتقبة من مهرجان «سول دي إكس بي 2024» تجربة استثنائية من خلال تقديم مسرح إضافي.

وتمديد أوقات العروض لتصبح من الساعة 3 عصراً حتى 2 بعد منتصف الليل، إلى جانب استضافة مجموعة متنوعة من الفنانين الذين يمثلون أنماطاً موسيقية واسعة، بدءاً من الهيب هوب والجاز ووصولاً إلى الموسيقى العالمية وموسيقى «آر آند بي» والعروض الموسيقية الراقصة.

كما سيحظى الحضور بفرصة الاطلاع على مزيج مميز من عروض الأزياء، وعروض العلامات التجارية البارزة في مجالات الفنون والمأكولات والمشروبات، بالتوازي مع إقامة جلسات حوارية مخصصة ومعارض رياضية وأنشطة تفاعلية توفر فرصة للتواصل بين المبدعين والجمهور من مختلف أنحاء العالم.

ويستضيف مهرجان دبي للتسوق كوكبة من ألمع الفنانين والمشاهير على مستوى العالم في مجموعة مذهلة من الحفلات الموسيقية، والتجارب الحية، وفعاليات الترفيه الاستثنائية. ويبدأ التقويم بحفل 30 ثانية إلى المريخ يوم 12 ديسمبر في كوكاكولا أرينا.

وتصعد المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى خشبة المسرح يوم 13 ديسمبر، يليها نجم البوب اللاتيني ريكي مارتن يوم 14 ديسمبر. ويمكن للباحثين عن الاستمتاع بتجربة ثقافية حضور حفل أوركسترا الصين السيمفونية الوطنية يوم 15 ديسمبر في دبي أوبرا.

إضافة إلى حفل رائع يحييه المغني الشهير ليونيل ريتشي يوم 31 ديسمبر، إضافة إلى الفعاليات والعروض الفنية التي سيتم الإعلان عنها.

احتفالات رأس السنة

تعد دبي واحدة من أفضل الوجهات للاحتفال بموسم الأعياد وليلة رأس السنة على مستوى العالم، حيث تحتضن المدينة مجموعة من أسواق أعياد الميلاد، وفعاليات إضاءة شجرة عيد الميلاد، والفعاليات المتنوعة الخاصة بموسم الأعياد.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بمشاهدة الأشجار المزينة والقطع الفنية المركزية التي تحمل طابع موسم الأعياد في أفضل مراكز التسوق والفنادق والمعالم السياحية في دبي.

وتشمل بعض الأماكن التي يمكن تجربتها قبة الأزياء في مول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي مول، وجاليري لافاييت في دبي مول، ومدينة إكسبو دبي.

ويمكن للجميع الاستمتاع بجولة مميزة في أماكن التسوق المفتوحة للعثور على هدايا فريدة من نوعها أثناء تجربة الأنشطة العائلية في عدد من الوجهات مثل مدينة جميرا، ومدينة الحبتور، وجميرا أبراج الإمارات، إلى جانب زيارة منتجع سكي دبي، أو التوجه إلى حلبة دبي للتزلج على الجليد في دبي مول.