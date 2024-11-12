6 ديسمبر انطلاق الدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق 2024

أعلن مهرجان دبي للتسوق أن دورته الـ30 ستُقام من 6 ديسمبر وحتى 12 يناير المقبلين لتقديم تجربة استثنائية تمتد على 38 يوماً من العروض الحصرية، الفعاليات الترفيهية المتنوعة، والحفلات الموسيقية مع أبرز النجوم المحليين والدوليين.

وذكر المهرجان خلال مؤتمر صحفي أقيم في مدينة جميرا اليوم أن الدورة الـ30 للمهرجان ستشهد مجموعة متميزة من الفعاليات والعروض، لتتيح للزوار تجربة لا تُنسى تشمل عروض موسيقية حصرية، تجارب تسوق فريدة، بالإضافة إلى سحوبات جوائز ضخمة، وعروض الألعاب النارية التي ستضيء سماء المدينة في مشهد استثنائي.

كما يشهد المهرجان هذا العام تنوعاً غير مسبوق في الفعاليات التي تشمل حفلات موسيقية من فنانين عالميين وعروض فنية مبتكرة بما فى ذلك "مهرجان 123” في افتتاح الفعاليات، وفعاليات "إكس فاكتور”، و”ذا أنكومون x مهرجان دبي للتسوق”، بالإضافة إلى مهرجانات جديدة مثل "أوتو سيزون” و”ليالي DSF”، التي ستتيح للزوار اكتشاف تجارب فريدة تجمع بين الترفيه والتسوق.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: إن الدورة الـ30 تسعى إلى تقديم فعاليات تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارب الاستثنائية، حيث يشكل هذا الاحتفال التاريخي دليلاً قوياً على الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، والتي نجحت في تحويل مدينتنا إلى مركز عالمي للابتكار والتجارب الممتعة.

من جانبه قال عبدالله الأميري، مساعد نائب رئيس إدارة الحملات الترويجية والسحوبات، إن مهرجان دبي للتسوق في دورته الثلاثين يمثل احتفالاً بثلاثة عقود من التميز والابتكار في تقديم تجارب استثنائية.

وأوضح الأميري أن الحملات الترويجية والسحوبات تظل جزءاً رئيسياً من تجربة المهرجان، مشيراً إلى أن "سحوبات مهرجان دبي الكبرى” هذا العام تشمل جوائز قيّمة وجائزة نقدية بقيمة 100 ألف درهم لفائز واحد فيما أطلق المهرجان برنامج "الفرصة الثانية”، الذي يمنح الفرصة للمشاركين في السحوبات اليومية للمنافسة على جوائز أسبوعية، بما في ذلك سيارات نيسان باترول الجديدة فضلا عن جوائز أخرى، مثل مليون درهم بينما تبلغ قيمة الجائزة الكبرى لمهرجان دبي للتسوق 3 ملايين درهم نقداً، والتي ستُمنح لفائز واحد في ختام فعاليات المهرجان.

وقالت كلثم الشامسي، مساعد مدير إدارة مهرجانات التجزئة والفعاليات إن حتا وادي هب ستشهد عروضا موسيقية ومأكولات شهية، طوال فترة المهرجان فضلا عن عشرات الفعاليات المشيقة فى مختلف مناطق دبي جامعة بين الفن والتكنولوجيا لتسرد قصة نجاح دبي في دمج الحداثة مع التقاليد، في مشهد يعكس قدرة المدينة على الابتكار.

من جهة أخرى، تشهد الدورة الـ30 انطلاقة "أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق”، الذي سيجمع عشاق السيارات لمشاهدة أحدث السيارات، بالإضافة إلى عروض حية وفعاليات دريفت مثيرة في عدد من الأماكن الشهيرة في دبي مع عروض مميزة للأطفال والعائلات، إلى تجارب تسوق لا تقبل المنافسة من أكثر من 1000 علامة تجارية محلية وعالمية.





