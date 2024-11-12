إطلاق مشروع شهادة الإدارة في المالية العامة لموظفي حكومة دبي

أبرمت مالية دبي وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA، مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع شهادة الإدارة في المالية العامة الذي يهدف إلى رفع مهارات المحاسبين والمهنيين العاملين في مجال المالية العامة وتطويرها في مختلف الجهات التابعة لحكومة دبي. ومن المقرر أن يتلقى المشاركون في البرنامج التدريبي الذي سينعقد في إطار هذه المبادرة، محاور شاملة حول شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في إدارة المالية العامة ACCA Cert PFM، باللغتين العربية والإنجليزية.

ووقع على الاتفاقية من جانب مالية دبي، عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة، ومن جانب جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، مغدلينا كروبا-هيرنانديز مديرة الجمعية في أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط والأمريكتين.

وبهذه المناسبة، قال عارف عبدالرحمن أهلي، إن مشروع شهادة الإدارة في المالية العامة ينطلق من التزام الدائرة بالارتقاء بمنظومة العمل المالي في حكومة دبي، ويأتي منسجماً مع رؤية القيادة الرشيدة في إمارة دبي. وأضاف: «يهدف المشروع إلى ضمان تزويد الجهات الحكومية في دبي بأفضل الممارسات وبالمعرفة اللازمة لضمان الإدارة الفعالة للمالية العامة في الحكومة، وذلك من خلال تقديم التدريب المهني المتخصص في إدارة المالية العامة».

من جانبها، أعربت مغدلينا كروبا-هيرنانديز عن سرورها بالتعاون مع مالية دبي في هذه المبادرة المهمة، وقالت: «صُمّمت شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في إدارة المالية العامة لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الأساسية والضرورية لتعزيز الإدارة الفعالة للشؤون المالية في القطاع العام، ونرى أن هذا البرنامج التدريبي سيسهم إسهاماً ملموساً في النمو المهني للمشاركين والارتقاء بمستوى الكفاءة في إدارة المالية العامة في حكومة دبي».

بدورها، قالت آمنة سالم الجابري، مدير إدارة الدراسات المالية في مالية دبي، إن مشروع التدريب هذا يؤكد التزام مالية دبي بتعزيز المعرفة المهنية للموظفين الحكوميين وضمان تطبيق أعلى معايير إدارة المالية العامة داخل حكومة دبي، مشيرة إلى أن هذه المرحلة ستشمل التدريب بهدف تعزيز المهارات والمعرفة لدى 100 موظف من العاملين في المالية العامة في حكومة دبي، عبر التدريب المتخصص. وأضافت: «تم توزيع التدريب على خمس مجموعات، يضم كل منها 20 موظفاً، ويستمر التدريب لـ10 أيام عمل متتالية لكل مجموعة».

وقد بدأ البرنامج في أكتوبر ومن المقرر أن ينتهي في ديسمبر المقبل، بواقع 50 يوماً تدريبياً، بإجمالي 250 ساعة تدريبية لجميع الفئات.