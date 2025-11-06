أقوى أداء للقطاع الخاص في دبي خلال 9 أشهر

سجّل مؤشر مديري المشتريات في دبي أعلى مستوى له في 9 أشهر ، خلال شهر أكتوبر الماضي، وحققت الشركات غير المنتجة للنفط ارتفاعاً أقوى في النشاط مع بداية الربع الرابع، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى منذ شهر يناير.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة ستاندرد اند بورز جلوبال إلى 54.5 نقطة في أكتوبر، مشيراً إلى تحسن قوي في الظروف التشغيلية بشكل عام.

وتلقت الشركات غير المنتجة للنفط تدفقات أكبر من الطلبات الجديدة خلال أكتوبر، ما دعم الزيادة الحادة في مستويات الإنتاج، وارتفعت معدلات التوظيف للشهر السابع على التوالي، وكان معدل خلق فرص العمل معتدلاً نسبياً.

وأوضح المؤشر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في 6 أشهر خلال أكتوبر، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الخام والتكنولوجيا، إلى جانب تقارير عن زيادات الأجور، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار البيع.

إلى ذلك، شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات تحسناً ملموساً آخر في ظروف الأعمال خلال أكتوبر مدعومة بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة، التي دفعت إلى توسع ملحوظ في إجمالي النشاط التجاري.

ورحبت الشركات أيضاً بتباطؤ زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، ما ساعد في الحفاظ على الاستقرار النسبي لأسعار الإنتاج، ومع ذلك تراجعت الثقة بمستقبل النشاط التجاري، ما أسهم في ركود شبه كامل في نمو التوظيف.

وارتفع إجمالي حجم نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل كبير في أكتوبر، حيث أشارت كثير من الشركات، التي شملتها الدراسة إلى أن تحسن المبيعات وإطلاق مشاريع جديدة شجع على التوسع، وكان معدل النمو أعلى من المتوسط التاريخي للدراسة للشهر الثالث على التوالي.

54.5

نقطة سجّلها مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر

تدفقات أكبر للطلبات الجديدة تدعم زيادة حادة في الإنتاج