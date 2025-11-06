«بتكوين» ترتفع رغم موجة بيع حادة

ارتفع سعر عملة بتكوين خلال تعاملات أمس، لتتعافى قليلاً من خسائر الجلسة السابقة التي دفعت بتكوين إلى التداول دون مستوى 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ أواخر شهر يونيو.

وجاءت هذه الخسائر بعد ثلاثة أسابيع من حدوث موجة بيع حادة محت مليارات الدولارات من المراكز الممولة بالديون في سوق العملات المشفرة. ومنذ ذلك الحين، يبدو أن المستثمرين مترددون في المراهنة على عودة بتكوين للانتعاش.

وصعدت بتكوين بنسبة 1.22% عند 101744 دولاراً، واستحوذت على نحو 60% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وارتفعت إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، نحو 3.6% عند 3307.83 دولارات، فيما زادت الريبل نحو 4.4% عند 2.2493 دولار.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.38 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 الساعة الماضية 300 مليار دولار.

في غضون ذلك، جرت تصفية مراكز عملات مشفرة بقيمة تقارب ملياري دولار خلال 24 ساعة الماضية، وفقاً لمنصة «كوين غلاس»، وهو رقم متواضع مقارنة مع عمليات تصفية قسرية بقيمة 19 مليار دولار أججت انهيار الشهر الماضي.

ولا تزال المراكز المفتوحة في عقود بتكوين الآجلة منخفضة، بينما يراهن المتعاملون في سوق الخيارات على مزيد من الهبوط من خلال عقود بيع تستهدف مستوى 80 ألف دولار.

وقالت شركة «كيروك» المخصصة في القطاع عبر مذكرة إن المتداولين ما زالوا يترددون في العودة برهانات ضخمة، في وقت تراجع حجم المراكز المفتوحة في العقود الدائمة لبتكوين إلى نحو 68 مليار دولار، أي أقل بنحو 30% من ذروته في أكتوبر.

ولا تزال موجات التصفية تضرب السوق، إذ أفضى ضغط البيع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط إلى محو 1.2 مليار دولار من المراكز الشرائية على مختلف العملات المشفرة، وفقاً لبيانات «كوين غلاس».

وسحب المستثمرون أكثر من 1.8 مليار دولار من صناديق المؤشرات الفورية لبتكوين وإيثريوم خلال أربعة أيام تداول فقط.