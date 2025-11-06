ذياب بن محمد: الإمارات حريصةعلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين.

جاء ذلك بمناسبة حضور سموه حفل الافتتاح الرسمي لمعرض الصين الدولي للاستيراد 2025 في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، بحضور لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني.

حضر الافتتاح إلى جانب سموه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وحسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى الصين.

وتشارك الإمارات في الدورة الثامنة من المعرض كـ«ضيف شرف» بدعوة من الصين، تأكيداً لعمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما.

وألقى سموه كلمة خلال حفل الافتتاح، نقل في مستهلها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته بنجاح هذا الحدث الدولي المتميز.

وقال سموه: «إن العلاقات الإماراتية الصينية أصبحت، بفضل رؤية قيادتَي البلدين، نموذجاً للتعاون القائم على التقدير المتبادل والمصالح المشتركة.

حيث حققت الشراكة الاستراتيجية الشاملة منذ إقامتها في عام 2018 تقدماً كبيراً في العديد من المجالات الحيوية، لاسيما الاقتصادية والتجارية».

وأضاف: «مشاركة الإمارات في هذا المعرض تعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف فرص جديدة في مجالات التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والصناعة، والخدمات اللوجستية».

وأكد سموه أن مبادرة «الحزام والطريق» تتوافق مع رؤية الإمارات في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة، منذ انضمامها إلى المبادرة في عام 2013، شهدت تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية بالتعاون مع الشركات الصينية، من أبرزها مشروع السكك الحديدية الوطني في الإمارات.

وأوضح سموه أن الإمارات تؤدي اليوم دوراً محورياً في منظومة التجارة الدولية؛ إذ تعد بوابة رئيسية للسلع الصينية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمر عبرها أكثر من 60 % من إجمالي تجارة الصين مع المنطقة، ما يعكس مكانتها كمركز عالمي للتجارة وإعادة التصدير.