غرفة تجارة دبي تدعم توسع «بيمار» لصناعة تجهيزات الطاقة الشمسية بجورجيا وأرمينيا

ومن خلال المشاركة في فعاليات البعثة التجارية التي نظمتها الغرفة مؤخراً إلى جورجيا وأرمينيا، نجحت شركة «بيمار» من خلال الاجتماعات الثنائية التي نسقتها الغرفة، في إبرام اتفاقية لتزويد حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية لمشروع تجاري في العاصمة الجورجية تبليسي .
حيث تم شحن أول شحنة ضمن الاتفاقية خلال الأيام الماضية. كما أبرمت الشركة اتفاقية تعاون مع شركة أرمينية تعمل في قطاع الطاقة الشمسية.
وقامت الغرفة بتقديم دعم متكامل لتتوج هذه الجهود بإبرام الاتفاقيات بين «بيمار» ونظيراتها في جورجيا وأرمينيا. وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي:
«نحرص على دعم استدامة نمو القطاع الخاص المحلي من خلال تمكين الشركات العاملة في دبي من التوسع في الأسواق الخارجية الواعدة، عبر بناء شراكات استراتيجية تعزز فرص نمو الأعمال على المدى الطويل.
ونلتزم بتعزيز حضور مجتمع الأعمال في دبي دولياً بما يسهم في تنمية التجارة الخارجية للإمارة وفتح آفاق جديدة أمام مختلف القطاعات».
مركز استراتيجي
وقد أتاحت لنا بعثة غرفة تجارة دبي إلى جورجيا وأرمينيا فرصة حيوية للتواصل مع عملاء وشركاء محتملين، ما مهد الطريق لدخولنا إلى هذه الأسواق الواعدة».
ونشكر غرفة تجارة دبي على دعمها المتواصل ودورها الفعال في تعزيز التجارة الدولية وتوسيع نطاق الأعمال، حيث تلعب الغرفة دوراً رئيساً لنا كشريك موثوق في مسيرة نمونا العالمي».