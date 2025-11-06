تعاون بين مايكروسوفت و«جي 42» لتوسعة منظومة مراكز البيانات بسعة 200 ميغاوات

أعلنت شركة مايكروسوفت تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة «جي 42»، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في الدولة، وذلك في إطار إعلان مايكروسوفت مؤخراً عن استثمار بقيمة 15.2 مليار دولار في الإمارات.

وكشفت الشركتان عن مشروع توسعة منظومة مراكز البيانات بسعة 200 ميغاواط، سيتم تنفيذه من خلال شركة «خزنة داتا سنترز» التابعة لمجموعة G42، على أن تدخل التوسعة حيز التشغيل قبل نهاية عام 2026.

ويشكل هذا الإنجاز بداية فصل جديد في جهود تمكين المستقبل الرقمي في دولة الإمارات من خلال الثقة والتكنولوجيا وتنمية المواهب.

ويرتكز مشروع التوسعة على التزام مشترك بمبادئ الثقة والابتكار المسؤول، حيث تقوم الشراكة بين مايكروسوفت ومجموعة G42 على تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وضمان الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.

وتشكل مؤسسة «مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول»، التي تأسست بشراكة بين مايكروسوفت ومجموعة G42 وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، نموذجاً عالمياً في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول وتعزيز أطر الحوكمة.

كما ستوفر توسعة مراكز البيانات بسعة 200 ميغاواط بنية تحتية عالمية المستوى للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، ما يعزز خدمات «مايكروسوفت أزور» وحلولها السحابية السيادية الآمنة والقابلة للتوسع.

ويدعم هذا الاستثمار الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، والتي تستهدف مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة.

وتماشياً مع التزام مايكروسوفت بتدريب مليون فرد في دولة الإمارات بحلول 2027 تفتح هذه التوسعة آفاقاً جديدة أمام الكفاءات الوطنية بمجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية.

وقد أثمرت هذه الشراكة عن تأسيس «المركز العالمي للتطوير الهندسي» ومختبر «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في أبوظبي. وقال براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت: «هذه التوسعة تتجاوز مجرد إنشاء مراكز بيانات، فهي خطوة نحو تمكين مستقبل الإمارات».

وقال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42: «تسهم شراكتنا مع مايكروسوفت بتحقيق رؤيتنا لبناء «شبكة الذكاء» وهي البنية التحتية المترابطة للذكاء، المصممة لتمكين الأفراد والقطاعات والدول بعصر الذكاء الاصطناعي».