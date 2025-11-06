«أديبك التقني» أكبر منصة عالمية لابتكارات النفط والغاز والتحول الطاقي

أكد هيثم الجنيبي، رئيس البرنامج التقني لمعرض ومؤتمر أديبك 2025 ، أن «أديبك» يمثل الحدث الأكبر عالمياً في قطاع النفط والغاز والتحول الطاقي، مشيراً إلى أن دورة هذا العام تشهد مشاركة نوعية غير مسبوقة على مستوى الأبحاث العلمية والتقنيات الحديثة.

وقال الجنيبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش فعاليات أديبك 2025 إن «أديبك التقني» استقطب أكثر من ألف شركة و370 عضواً ضمن فرق فنية قدمت أكثر من 6 آلاف ورقة بحثية تناولت مختلف مجالات صناعة النفط والغاز من ضمنها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتقنيات خفض الانبعاثات بما يعكس التوجه العالمي نحو تطوير حلول مبتكرة تدعم استدامة القطاع ومواكبته للتحولات المتسارعة في مجال الطاقة.

وأضاف أن نسخة هذا العام شهدت تقديم ملخصات وأوراق علمية من أكثر من 1,100 شركة من 93 دولة متجاوزة حجم المشاركة المسجّل في عام 2024، ما يعزز مكانة أديبك كمنصة عالمية شاملة لمنظومة الطاقة.

وأشار إلى أن المشاركات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية ارتفعت بنسبة 26% لتشكل نحو 20% من إجمالي المشاركات (1,294 طلباً) في مؤشر واضح على الدور التحويلي للتقنيات الحديثة في مشهد الطاقة العالمي.

وأوضح أن المؤتمر ركز هذا العام على تحويل الابتكار إلى أثر ملموس، حيث برزت ثلاثة محاور رئيسية ضمن أبرز المواضيع المطروحة هي: التميّز التشغيلي بنسبة (16%) وخدمات حفر وتجهيز الآبار (14%)، والحياد الكربوني والاستدامة (12%).