«أدنوك» تعلن ترسية عقود تجارية بـ 54 مليار درهم خلال النصف الثاني 2025

أعلنت «أدنوك» عن ترسية عقود تجارية بقيمة 54 مليار درهم (14.7 مليار دولار)، على موردين محليين في النصف الثاني 2025. كما استعرضت الشركة خططها للمشتريات المستقبلية.

وفرص شراكات الأعمال المتاحة للقطاع الخاص، ضمن خطة مشترياتها للفترة 2026 - 2027، وذلك خلال النسخة التاسعة من «منتدى أدنوك لشركاء الأعمال»، الذي عُقد على هامش «أديبك 2025».

وأقيم «منتدى أدنوك لشركاء الأعمال»، تحت شعار «شراكة في الرؤية والإنجاز». وقال عمر عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة بالإنابة في «أدنوك»:

«تستمر «أدنوك» في جهودها الهادفة للمساهمة في تسريع النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، وتتيح لشركائنا رؤية أوضح لخطط مشترياتنا، في إطار سعينا لتحقيق أولوياتنا الاستراتيجية.

ومن خلال فرص الشراء المتاحة لدينا، نعمل على توجيه الطلب، بما يدعم تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ومرونة سلاسل التوريد لدينا، ويضمن تصنيع العديد من المنتجات التي كان يتم استيرادها في دولة الإمارات.

وتُؤكد عقود واتفاقيات الشراء التي قمنا بترسيتها خلال العام الجاري، نجاح وفاعلية هذه الجهود، وندعو الشركات المحلية والدولية إلى الاستفادة من برنامجنا لتعزيز المحتوى الوطني، من أجل خلق وتعزيز القيمة طويلة الأمد».

وبالتزامن مع المنتدى، وقّعت «أدنوك» اتفاقيات إطارية لشراء منتجات سيتم تصنيعها في دولة الإمارات، مع كلٍ من «إيمرسون بروسيس مانجمنت ديستربيوشن ليمتد»، و«يوكوجاوا الشرق الأوسط وأفريقيا»، و«إيه بي بي للنقل والتوزيع المحدودة»، و«شنايدر إليكتريك».

و«هانيويل» بقيمة 2.6 مليار درهم (708.5 ملايين دولار)، وتضم المنتجات أنظمة التحكم والسلامة المتكاملة، ونظام الإغلاق في حالات الطوارئ، وأنظمة المراقبة والتحكم بالعمليات، وأنظمة الكشف عن الحرائق وتسرب الغاز.

وضمن خطط مشترياتها، تسعى «أدنوك» إلى شراء منتجات محلية بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار)، بحلول عام 2030. وكان «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني»، قد ساهم في إعادة توجيه 242 مليار درهم (65.9 مليار دولار) إلى الاقتصاد الإماراتي.

وتوظيف 18500 ألف مواطن من أصحاب الكفاءات في القطاع الخاص منذ عام 2018، كما يستهدف إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار) إضافية إلى الاقتصاد الوطني، خلال السنوات الخمس المقبلة.