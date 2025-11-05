19.5 مليار درهم صافي أرباح «العالمية القابضة» في الأشهر التسعة الأولى 2025



أعلنت الشركة العالمية القابضة، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى، المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث وصلت إيرادات الشركة إلى 84.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 32.3 %، مقارنة بإيرادات الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، البالغة 64.0 مليار درهم، فيما ارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة 15.7 %، ليصل إلى 21.7 مليار درهم، وبلغ الربح بعد الضريبة 19.5 مليار درهم، بنمو نسبته 8.3 %، ما يعكس الأداء القوي للكفاءة التشغيلية عبر قطاعات أعمالها المتنوعة.

وشهد الربع الثالث من عام 2025، أداءً استثنائياً، يُعدّ من بين الأقوى في تاريخ الشركة العالمية القابضة، حيث حققت إيرادات بقيمة 29.9 مليار درهم، بنمو نسبته 34.6 % على أساس سنوي، فيما بلغ الربح بعد الضريبة 8.7 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 53.0 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما ارتفع الربح الإجمالي خلال الربع الثالث بنسبة 46.7 %، ليصل إلى 7.5 مليارات درهم، ما يؤكد قدرة المجموعة على تحقيق نمو مستدام في هوامش الربح، بالتوازي مع توسّع عملياتها العالمية.

وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بالأداء التشغيلي القوي عبر كافة قطاعات الأعمال الرئيسة:

•العقارات والبناء: حقق القطاع إيرادات بقيمة 34.1 مليار درهم، بنمو نسبته 50.4 % على أساس سنوي، مدفوعاً بالأداء القوي لكل من «مدن» و«الدار العقارية»، اللتين حافظتا على مكانتهما الريادية في السوق، من خلال محفظة مشاريعهما التطويرية قيد التنفيذ.

•الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف: وصلت الإيرادات إلى 21.6 مليار درهم، بنمو نسبته 11.1 %، مدعومةً بتوسع مجموعة «إن إم دي سي جروب» على الصعيد الدولي، واستمرار النشاط القوي في تنفيذ المشاريع.

•الضيافة والترفيه: ارتفعت الإيرادات بنسبة 65.4 %، لتصل إلى 7.3 مليارات درهم، مدفوعةً بتوسع المحفظة العالمية، وارتفاع الطلب في الأسواق الرئيسة.

•الخدمات وفئات أخرى: ساهم القطاع بإيرادات بلغت 12.5 مليار درهم، بنمو نسبته 37.9 %، مدعوماً بتنوع الأعمال في مجالات الرعاية الصحية والصناعات والتعدين والخدمات اللوجستية.

وبلغ إجمالي الأصول نحو 462.1 مليار درهم، بتاريخ 30 سبتمبر 2025، مقارنةً مع 401.8 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2024، بنمو نسبته 15.0 %، مدفوعاً باستمرار عمليات الاستثمار ودمج الأعمال.

وقال سيد بصر شعيب الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تؤكد نتائج الشركة العالمية القابضة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، قوة نموذج أعمالها المتنوّع، وتركيزها المستمر على تحقيق القيمة عبر مختلف القطاعات.

وتمضي الشركة بخطى ثابتة على مسار النمو المستدام، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين، مستندةً إلى الإدارة الاستراتيجية لمحفظتها الاستثمارية والتنفيذ الفعال. وبصفتها من الشركات الأكثر نشاطاً في إبرام الصفقات على مستوى المنطقة، تواصل الشركة نهجها في بناء شبكات قيمة ديناميكية ومتكاملة، تربط بين الابتكار ورؤوس الأموال الاستثمارية، وتحوّل الفرص إلى قيمة اقتصادية مستدامة».

نظرة مستقبلية

وفي المرحلة المقبلة، ستواصل الشركة العالمية القابضة التزامها بنهج منضبط في توظيف رأس المال، والتوسع العالمي المدروس. ومع تجاوُز إجمالي أصولها 460 مليار درهم، وامتلاكها قاعدة سيولة قوية، وسجلها المتميز، كإحدى أكثر الشركات نشاطاً في إبرام الصفقات الاستثمارية على مستوى المنطقة، تمضي الشركة في ترسيخ مكانتها الريادية، بما يؤهلها للحفاظ على مسار النمو، والمساهمة بدور محوري في تشكيل المنظومات الاقتصادية العالمية.