«الشارقة الإسلامي» ينجح في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن نجاحه في إتمام إصدار صكوك ممتازة غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار، مؤكداً بذلك مكانته القوية في الأسواق واستراتيجيته التمويلية الفعّالة، حيث جاء الإصدار في ظل تقلبات مرتفعة في الأسواق وضغوط على مستويات السيولة مع نهاية العام، ما يعكس ثقة المستثمرين بمتانة المركز المالي للمصرف ونهجه المنضبط في إدارة الميزانية العمومية.

تم تسعير الصكوك لأجل خمس سنوات بعائد قدره 4.65%، أي بفارق 95 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية. واستقطب الإصدار طلبات تجاوزت 1.35 مليار دولار، بما يمثل تغطية بلغت 2.6 ضعف حجم الطرح، مع مشاركة واسعة من مستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، ما يبرهن على جاذبية المصرف للمستثمرين العالميين واستمرار الطلب الدولي القوي على الصكوك الإسلامية بأعلى معايير الجودة.

وأكد محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، أن نشاط المصرف في أسواق رأس المال يشكل ركناً أساسياً من استراتيجيته التمويلية طويلة الأمد، والتي بدأ تنفيذها بنجاح منذ عام 2006، مضيفاً: «يعكس هذا الإصدار الجديد قدرتنا على الوصول بكفاءة إلى الأسواق العالمية حتى في ظل الظروف الصعبة، مع الحفاظ على إدارة سيولة حكيمة، كما يمثل الإصدار العاشر من الصكوك الممتازة غير المضمونة، التي يطرحها المصرف، ما يعزز مكانتنا جهة إصدار موثوقة ومتسقة. ومع هذا الإصدار يرتفع عدد الصكوك القائمة حالياً إلى ثلاثة صكوك، أحدها يستحق في 2029، واثنان في 2030، ومن الجدير بالذكر أن هذا الإصدار هو الثالث للمصرف خلال عام 2025».

من جهته أوضح أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي للمصرف، أنه رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق فقد أتاح الطلب القوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين لمصرف الشارقة الإسلامي تقليص هامش التسعير بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بالتسعير الأولي. ويجسد هذا النجاح ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية للمصرف والتزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا بكفاءة. وأعرب عن تقديره لمديري الإصدار الرئيسيين ولتنسيقهم المحترف، الذي أسهم في جذب مؤسسات استثمارية متميزة، بما يعزز حضور مصرف الشارقة الإسلامي في سوق الصكوك العالمية.