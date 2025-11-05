«أدنوك للحفر» تستحوذ على 80% من «إم بي للخدمات البترولية»

أعلنت شركة أدنوك للحفر عن إبرام اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة 80% في شركة «إم بي للخدمات البترولية» الرائدة في خدمات الحفر وحقول النفط والتي تزاول أعمالها في كل من سلطنة عمان، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين. وتمثل هذه الصفقة، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية المطلوبة، ثاني عملية استحواذ تنفذها شركة «أدنوك للحفر» في المنطقة.

ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في تسريع وتيرة التوسع الإقليمي لشركة «أدنوك للحفر» بشكل كبير، وذلك من خلال تعزيز حجم عملياتها، وزيادة قدراتها التشغيلية، وتوسيع نطاق حضورها ليشمل أربعة من أبرز اقتصادات منطقة الخليج.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «تعد هذه الصفقة خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة، يتوقع أن تسهم في تعزيز قدراتنا وتسريع وتيرة نمونا الإقليمي، وترسيخ مكانتنا مزوداً رئيساً لخدمات الطاقة في المنطقة. ويتوقع أن تسهم الشراكة، بعد استكمال الصفقة، في توسيع حضورنا الإقليمي، وتمكيننا من تقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة».

قوة ومرونة نموذج أعمال «أدنوك للحفر»

تؤكد قوة نموذج أعمال «أدنوك للحفر»، القائم على التميز التشغيلي، وتكامل الخدمات، وتنوع الأسطول، قدرة الشركة على تنفيذ عملياتها بكفاءة ومسؤولية، والتكيف مع متغيرات السوق. ومع اكتمال الصفقة المرتقبة عقب الحصول على الموافقات التنظيمية، يتوقع أن يسهم هذا الاستحواذ في تعزيز مرونة الشركة التشغيلية والمالية، وتمكينها من التكيف مع تقلبات السوق عبر مختلف دوراته، وتقديم نتائج موثوقة للعملاء والمساهمين.

ويأتي الاستحواذ في إطار نهج «أدنوك للحفر» المنضبط لإدارة رأس المال والذي يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة في كل عملية استحواذ وتنفيذها بما يتماشى مع هيكلها المالي القوي عبر التوظيف الفعال للموارد وتحقيق عوائد مستدامة. ومن المخطط أن تسهم الصفقة في تعزيز الربحية، وهو ما يؤكد التزام الشركة باستراتيجية نمو مدروسة. وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 749 مليون درهم (ما يعادل 204 ملايين دولار)، وتشمل محفظة تضم 21 حفارة متنوعة، من بينها حفارات برية، وحفارات صيانة، ووحدات خدمة إنتاج. كما تتضمن الصفقة تأهيلات مسبقة، وإنشاء شركات تابعة، وهو ما يرسخ حضور الشركة في أربع نطاقات جغرافية واعدة ضمن دول الخليج.

وفي ظل تزايد الطلب على خدمات الطاقة في المنطقة، تسعى «أدنوك للحفر» إلى ترسيخ مكانتها مزوداً مسؤولاً وفعالاً لخدمات الطاقة، من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة وتقديم حلول عالية الكفاءة وتعزيز القيمة للمساهمين. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

3 صفقات استحواذ

وكان المدير المالي للشركة يوسف سالم، كشف في وقت سابق من السنة أن «أدنوك للحفر» تعتزم إتمام ثلاث صفقات استحواذ في النصف الثاني من هذا العام، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 500 مليون دولار، ضمن خطة للتوسع في مجالات التكنولوجيا والمعدات الداعمة للنمو.

ولفت آنذاك، إلى أن اثنتين من تلك الصفقات ستشملان شركات تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما ستتضمن الصفقة الثالثة شراء حفارات، في إطار توسع الشركة الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

الشركة التابعة لمجموعة «أدنوك» الحكومية في أبوظبي والمدرجة في السوق المالية، وافقت في مايو الماضي على دفع 112 مليون دولار للاستحواذ على حصة الأغلبية من أعمال الحفر التابعة لشركة «SLB» في الكويت وعمان.

طرحت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وحدة الحفر التابعة لها للاكتتاب العام عام 2021 بهدف جمع رأس المال، وتطوير شركة خدمات قادرة على التوسع خارج السوق المحلية.

وتخطط «أدنوك للحفر» لبدء عملياتها في كل من الكويت وسلطنة عمان خلال العام الجاري، بعد انطلاقتها في الأردن عام 2024