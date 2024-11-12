303.5 ملايين درهم أرباح «باركن» في 9 أشهر بارتفاع 5%

أعلنت شركة باركن عن نتائجها التشغيلية والمالية للربع الثالث وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

وحققت الشركة صافي ربح 303.5 ملايين درهم في 9 أشهر بارتفاع 5%، فيما بلغت الإيرادات 660.2 مليون درهم بزيادة 15%.

وقفزت إيرادات الشركة الربع الثالث بنسبة 25% إلى 239.2 مليون درهم، فيما بلغت أرباح الشركة قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 146.8 مليون درهم بارتفاع 40%، مع توسّع الهامش إلى 61% (54% سابقًا).

وحققت الشركة في الربع الثالث صافي ربح خلال بقيمة 104.7 مليون درهم بارتفاع 5%، بالرغم من تطبيق معدل ضريبة الشركات بنسبة 9%، ونجحت الشركة في إضافة ما يقارب 4,300 مساحة جديدة في جميع مواقف المركبات (1).

وبلغ إجمالي معاملات مواقف المركبات 33.8 مليون معاملة بارتفاع 16%، وارتفع متوسط معدل استخدام المواقف العامة بمقدار 2.7 نقطة مئوية ليصل إلى 26.4%

وقال أحمد بهروزيان رئيس مجلس إدارة شركة باركن: «شركة باركن تعدّ أكبر مزود لخدمات المواقف العامة المدفوعة في دبي، تمثل دورًا تنظيميًا وحيويًا في منظومة النقل في الإمارة. وقد أظهرت النتائج القوية للربع الثالث التقدم المستمر في المؤشرات التشغيلية الرئيسية التي تدعم نمو الإيرادات وتعزز الربحية.

وتتمتع باركن، بفضل إمكاناتها الرائدة وتميّزها التشغيلي واعتمادها للتقنيات المتطورة، بموقع ممتاز يتيح لها اغتنام الفرص المستقبلية تماشياً مع الاستراتيجية الموضوعة. تعتمد هذه الفرص بشكل كبير على النمو السكاني المتزايد في دبي، وارتفاع معدل ملكية المركبات، واستمرار الاستثمار في بنيتنا التحتية للنقل ذات المستوى العالمي. ونحن نتطلع إلى توسيع رؤيتنا لتقديم حلول تنقّل مبتكرة ومستدامة وسلسة تدعم الطموحات الكبيرة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الإمارة.»

من جانبه قال المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "واصلنا تحقيق النمو خلال الربع الثالث، مع إضافة المزيد من مواقف المركبات إلى محفظة الشركة، وزيادة أحجام المعاملات القياسية، وارتفاع معدلات استخدام مواقف المركبات العامة. كما شهدنا تحسناً في الكفاءة والدقة في أنظمة الرقابة الذكية المتطورة لدينا.

وأسفرت هذه الإنجازات التشغيلية عن نمو مذهل في الإيرادات بنسبة 25%، مدعومة بزيادة في إيرادات مواقف المركبات العامة، ونجاح قطاع أعمالنا الأساسي الذي نتمتع فيه بمركز ريادي في النشاط. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا ارتفاعًا في إيرادات المواقف الخاصة التابعة للمطورين، وزيادة في مبيعات البطاقات الموسمية، وتحسنًا في إيرادات الرقابة.

كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 40%، مع هامش يبلغ 61%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نمو إيراداتنا القوي والاستفادة من الكفاءة التشغيلية.

وبلغ إجمالي عدد مواقف المركبات في محفظتنا ما يقارب 207.3 آلاف موقف بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مسجلًا زيادة قدرها 6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، حيث كان العدد ما يقارب 196.1 ألف موقف.

وباحتساب الانخفاض المعلن في بعض مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين في الصفوح، الذي يصل إلى ما يقارب 7.7 آلاف موقف، فإن صافي الزيادة بلغ حوالي 4.3 آلاف موقف، مع افتراض الانخفاض الكامل في مواقف الصفوح.

شهد إجمالي عدد الغرامات الصادرة زيادة بنسبة 48%، حيث ارتفع من 282.8 ألف غرامة في الربع الثالث من عام 2023 إلى 418.1 ألف غرامة في الفترة نفسها من عام 2024. كما ارتفع عدد لوحات ترخيص المركبات التي تم مسحها بنسبة 57% ليصل إلى 4.7 ملايين لوحة، مقارنة بـ 3 ملايين لوحة في الربع الثالث من عام 2023.

واصلت باركن تعزيز قدراتها الرقابية من خلال استخدام أسطولها من مركبات المسح الذكي، مما زاد من قدرتها على تنفيذ عمليات الرقابة بدقة أعلى عبر مناطق جديدة، وقلل من الاعتماد على أساليب المسح التقليدية.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد مركبات المسح الذكي التابعة لباركن إلى 24 وحدة نشطة بحلول نهاية العام. وفي نهاية الربع الثالث من عام 2024، قام أسطول الشركة الحالي بمسح ما مجموعه 5.7 ملايين لوحة تسجيل، ما يمثل زيادة قدرها 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت 3.9 مليون لوحة في الربع الثالث من عام 2023.

بلغ إجمالي معدل تحصيل الغرامات 85% خلال الربع، مقارنة بـ 103% في الربع الثالث من عام 2023. وقد كان معدل التحصيل أقل في هذه الفترة نتيجة زيادة حجم وعدد الغرامات الصادرة، لا سيما في شهر سبتمبر.

تكاليف الموظفين

انخفضت مصاريف مزايا الموظفين بمقدار 8%، لتصل إلى 30.7 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024. وفي الربع الثالث من عام 2023، استند تخصيص مركز التكلفة في هيئة الطرق والمواصلات إلى 450 موظفًا تقريبًا، في حين بلغ عدد موظفي باركن 326 موظفًا في نهاية الربع الثالث من عام 2024.

تتوقع الشركة زيادة مصاريف مزايا الموظفين خلال الأرباع المقبلة، نتيجة التوظيف المستمر وإعادة تنظيم الرواتب من عقود هيئة الطرق والمواصلات إلى عقود باركن بدءًا من الربع الثاني من عام 2024. ومن المتوقع أن يزداد عدد الموظفين على مدار العام وحتى النصف الأول من عام 2025، مع استمرار الشركة في بناء قدراتها الداخلية.

سياسة توزيع الأرباح

تعتزم الشركة دفع أرباح نصف سنوية في أبريل وأكتوبر من كل عام.

أما بالنسبة للسنة المالية الكاملة 2024 والفترة اللاحقة، فتتوقع الشركة دفع الحد الأدنى من توزيعات الأرباح، التي يمكن أن تكون أحد الخيارين التاليين، أيهما أعلى:(i) 100% من صافي ربح السنة، أو (ii) التدفق النقدي الحر للأسهم، مع مراعاة متطلبات الاحتياطيات القابلة للتوزيع.

وفي 4 أكتوبر 2024، أعلنت شركة باركن عن توزيع أرباح مؤقتة أولية بقيمة 198.77 مليون درهم، أي ما يعادل 0.06625 فلسًا إماراتيًا للسهم الواحد، وذلك بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.