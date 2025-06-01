عمار بن حميد يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير ميناء عجمان بمليار درهم

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة ميناء وجمارك عجمان، وشركة موانئ هتشيسون العالمية، لتوسعة وتطوير البنية التحتية لميناء عجمان باستثمار مشترك بقيمة مليار درهم.

وسيتم، بموجب المذكرة، العمل على وضع خطة تطوير ميناء عجمان، وفق أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز كفاءة المناولة من حيث الأداء والسلامة والسرعة التشغيلية، وجذب خطوط ملاحية جديدة، ومواكبة خطط التحول الرقمي، وإطلاق برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجال الموانئ، عبر خطة متكاملة لمدة 15 عاماً، تهدف إلى إدارة وتشغيل وتطوير الميناء، بما يعزز مكانته كمركز لوجستي حيوي في المنطقة.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: "نرحب بتوقيع مذكرة تفاهم بين دائرة ميناء وجمارك عجمان، وشركة "هتشيسون" العالمية، والتي تمهد لمشروع إستراتيجي استثنائي وحيوي، يعكس مكانة إمارة عجمان، ويعزز رؤيتها 2030، وريادتها وتنافسيتها على الخريطة العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية".

وأضاف سموه: "تتمتع إمارة عجمان ببيئة استثمارية متطورة وجاذبة، يعززها التطور المستمر بمنظومة الأعمال وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، ونؤمن بأن تطوير الموانئ هو استثمار بمستقبل التجارة والأمن الغذائي والاقتصادي".

وأكدّ سمو ولي عهد عجمان، أنّ تطوير ميناء عجمان سيلعب دوراً رئيسياً في تحفيز الاقتصاد المحلي، عبر دعم عمليات التوريد، وتسهيل حركة التصدير والاستيراد من خلال توفير بنية تحتية مستدامة وصديقة للبيئة، مع التركيز على تطوير الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات الحديثة في إدارة الموانئ.

وقّع مذكرة التفاهم عن دائرة ميناء وجمارك عجمان، سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس الدائرة، وعن موانئ "هتشيسون" العالمية آندي تسوي المدير العام للشركة في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، إنّ مذكرة التفاهم تجسّد تطلعات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة عقد شراكات إستراتيجية ترتكز على نقل التكنولوجيا، وتوسيع فرص الاستثمار، وبناء منظومة عمل متكاملة تعتمد أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجالات العمل البحري واللوجستي.

وأشار إلى أنّ المذكرة خطوة مهمة، ترسّخ مكانة ميناء عجمان كمحور إستراتيجي بمنظومة النقل البحري في الإمارات والمنطقة، خصوصاً أن هذه الشراكة أثبتت كفاءتها ونجاحها في ميناء عجمان منذ عام 2011.