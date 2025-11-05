«الاتحاد للطيران» تدشن 4 وجهات جديدة في أفريقيا وآسيا

وسعت «الاتحاد للطيران» شبكتها العالمية بأربع وجهات جديدة بعدما أتمت أولى رحلاتها إلى كل من تونس وهانوي وتشيانغ ماي وهونغ كونغ، خلال ثلاثة أيام متتالية.

وتعزز الخدمات الجديدة مكانة أبوظبي مركزاً وبوابة رئيسية لدولة الإمارات، وتدعم السياحة والتجارة الوافدة. وتسيّر الناقلة ثلاث رحلات أسبوعية إلى تونس انطلقت أولاها أول نوفمبر الجاري.

وبدأت أول رحلات الناقلة إلى هانوي في 2 نوفمبر، لتربط الناقلة هذه الوجهة أبوظبي مباشرة بالعاصمة الفيتنامية للمرة الأولى بست رحلات أسبوعية.

وانطلقت في 3 نوفمبر أولى الرحلات إلى تشيانغ ماي، لتسير الناقلة أربع رحلات أسبوعية إلى شمال تايلاند. وتمثل رحلات هونغ كونغ، التي انطلقت أيضاً في 3 نوفمبر «خمس رحلات أسبوعية»، عودة الاتحاد للطيران إلى إحدى أبرز وجهات الأعمال والترفيه في آسيا.