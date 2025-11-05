69.1 مليار دولار لصفقات الاندماج والاستحواذ بالمنطقة في 9 أشهر.. والإمارات بالصدارة

كشف تقرير إرنست ويونغ (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن المنطقة سجلت 649 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 69.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 23% في عدد الصفقات، وهيمنت دول مجلس التعاون الخليجي على نشاط الصفقات في هذه الفترة، مع تسجيلها 500 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 65.9 مليار دولار.

وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 أعلى مستوى نشاط لصفقات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود مقارنة بالفترة نفسها من السنوات الخمس الماضية.

وسجلت الإمارات أكبر صفقة اندماج واستحواذ في المنطقة لهذا العام حتى الآن، مع الإعلان عن استحواذ شركة أو إم في إيه جي النمساوية، وشركتها التابعة بورياليس إيه جي، على حصة 64% في شركة بروج بي إل سي، مقابل 16.5 مليار دولار.

وتلا ذلك استحواذ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على حصة 46.94% في شركة نوفا الكندية للكيماويات مقابل 6.3 مليارات دولار، وهي إحدى أكبر الصفقات في قطاع البتروكيماويات العالمي.

وحافظت دولة الإمارات على مكانتها بوصفها الوجهة المفضلة للمستثمرين، وذلك بفضل بيئتها الداعمة للأعمال، وانفردت الإمارات بأعلى عدد من الصفقات الواردة وأعلى قيمة لها، مع 171 صفقة بقيمة إجمالية 29 مليار دولار.

وكانت الإمارات والسعودية من بين أبرز الجهات المقدمة للعروض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يشير بوضوح إلى نشاطهما القوي في سوق صفقات الاندماج والاستحواذ، وقد انفردت الدولتان معاً بنسبة 85% من إجمالي قيمة الصفقات الصادرة.

وقال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال لدى «إي واي بارثينون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «حافظت الإمارات على زخم قوي في الاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعة باقتصادها المستقر وسياساتها الصديقة للمستثمرين».