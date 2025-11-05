«مالية الشارقة» تطلق نظام «الأمانات» لتعزيز الشفافية

أعلنت دائرة المالية المركزية بالشارقة إطلاق نظام «الأمانات» الجديد، في خطوة نوعية تعزز مسيرة تطوير منظومة العمل المالي الحكومي ونظام «تحصيل» الذكي، وتجسد التزام الدائرة بتبني أحدث الحلول الرقمية، لضمان أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة الأموال العامة.

يأتي هذا الإطلاق ضمن استراتيجية الدائرة الهادفة إلى الارتقاء بآليات التحصيل المالي، وتبسيط الإجراءات أمام المتعاملين والجهات الحكومية على حد سواء.

وأكدت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة أن هذا النظام يجسد رؤية حكومة الشارقة في تعزيز الابتكار المالي، من خلال تقديم حلول تقنية متكاملة تضمن دقة العمليات المالية، وسرعة إنجازها، وحماية المال العام.