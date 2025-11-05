85 متحدثاً بقمة AIM للاستثمار –الصين 2025 في شنغهاي

تستعد قمة AIM للاستثمار، المنصة الرائدة عالمياً في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، لعقد الدورة الافتتاحية في مدينة شنغهاي يومي 7 و8 نوفمبر، في خطوة تمثل توسعاً استراتيجياً جديداً لحضور القمة على المستوى العالمي.

وتُقام القمة تحت شعار «استكشاف محركات العولمة المتشابكة: من الانطلاق إلى الازدهار». وسيضم الحدث أكثر من 85 متحدثاً بارزاً في 15 جلسة، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من أكثر من 150 جنسية.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس قمة AIM للاستثمار: «تمثل القمة أكثر من مجرد توسع جغرافي؛ إنها محطة رئيسية في رحلتنا لربط الأسواق والأفكار عبر القارات.