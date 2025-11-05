85 متحدثاً بقمة AIM للاستثمار –الصين 2025 في شنغهاي

Al Bayan
البيان

دبي

تستعد قمة AIM للاستثمار، المنصة الرائدة عالمياً في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، لعقد الدورة الافتتاحية في مدينة شنغهاي يومي 7 و8 نوفمبر، في خطوة تمثل توسعاً استراتيجياً جديداً لحضور القمة على المستوى العالمي.

وتُقام القمة تحت شعار «استكشاف محركات العولمة المتشابكة: من الانطلاق إلى الازدهار». وسيضم الحدث أكثر من 85 متحدثاً بارزاً في 15 جلسة، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من أكثر من 150 جنسية.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس قمة AIM للاستثمار: «تمثل القمة أكثر من مجرد توسع جغرافي؛ إنها محطة رئيسية في رحلتنا لربط الأسواق والأفكار عبر القارات.